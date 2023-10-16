Между Челябинском и Ташкентом запустят прямой поезд

Движение состава отменяли из-за пандемии COVID-19

Российские железные дороги (РЖД) с 10 декабря 2023 года запускают новый годовой график движения и план формирования поездов. В его рамках восстанавливается сообщение между Челябинском и столицей Узбекистана Ташкентом. Как сообщает пресс-служба РЖД, движение международных поездов останавливали после начала пандемии COVID-19.

«После перерыва, связанного с ковидом, восстановлены сообщения Минск — Минеральные Воды, Минск — Архангельск и Челябинск — Ташкент»,— сказано в сообщении Российских железных дорог.

Расписание поезда между Челябинском и Ташкентом пока что не известно. До пандемии COVID-19 он отправлялся из нашего года дважды в неделю по утрам. Состав проезжал через Карталы, Оренбург и города Актобе, Кызылорда, Туркестан в Казахстане. Из Ташкента поезд выезжал ночью. Время в пути составляло два дня и девять часов.

В марте 2023 года генеральный консул Республики Узбекистан Абдусалом Хатамов рассказывал информагентству ТАСС о планах запустить прямое авиасообщение с Челябинском. Страна может стать новым туристическим местом притяжения южноуральцев. В начале октября авиакомпании «Уральские авиалинии» и Red Wings получили постоянный допуск к полетам из Челябинска в Узбекистан.