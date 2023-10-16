ЮУЖД на 14% увеличила перевозки пассажиров на черноморском направлении

Юг России посетили 180 тысяч человек

С мая по сентябрь 2023 года со станций Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) в направлении курортных городов юга России отправились более 180 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, это на 14% больше. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД. В рамках организованных групп было отправлено более 9 тысяч детей.

По данным ЮУЖД, в летний период курсировала 51 пара пассажирских поездов дальнего следования, 17 из них — в направлении черноморских курортов.

С мая по сентябрь со станций ЮУЖД всего отправились 4,2 млн пассажиров, что на 9,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В дальнем следовании отправлено 1,2 млн пассажиров (+6,5%), а в пригородном сообщении — 3 млн пассажиров (+10,4%).

ЮУЖД действует на территории семи российских регионов: Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, частично в Самарской, Саратовской и Свердловской областях, в Башкортостане и на севере Казахстана.