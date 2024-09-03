В День города в Челябинске выступят Дима Билан, HammAli & Navai и Олег Майами

Праздник растянется аж на две недели

Свой день рождения Челябинск официально отмечает 13 сентября, но в этом году мероприятия не просто перенесут на выходные, а проведут в течение двух недель. Первые «подарки» Челябинск уж начал получать. Так, в парке Гагарина прошел городской вернисаж, а на Кировке открыли сразу два фестиваля: однодневный «Челябинск читающий» и джазовый «Какой удивительный мир». Что еще подготовили для горожан на 288-й день рождения — рассказываем в материале.

Некоторые мероприятия растянутся на несколько дней. Так, с 5 по 7 сентября пройдет первенство России по велосипедному спорту, в это же время челябинские библиотеки приглашают на мероприятия, посвященные двум дням — знаний и города. Также 6 сентября в 18:30 на Кировке стартует традиционный «Парад моды».

Самый яркий на мероприятия день — 7 сентября. Тут найти что-то интересное можно будет и на главных улицах города, и в парках, и в отдаленных районах. Так, начнется празднование в 10 часов в Саду Победы с фестиваля керамики, продолжится там же концертом «Твори в ЧЕ!». Похожие программы запустят и в других парках города: в Пушкина — «Сочиняй в ЧЕ!» и в Тищенко — «Мечтай в ЧЕ!». Помимо выступлений творческих коллективов, для горожан подготовят мастер-классы, самым юным челябинцам — игры с аниматорами. Все желающие также смогут подписать открытку с изображением верблюда и оставить себе на память.

На главной пешеходной улице празднование стартует в 13 часов с городской творческой акции «Легенды Челябинска», а в 16 часов челябинцев повеселят на фестивале команд КВН. Закончатся мероприятия на Кировке выступлением ВИА «Ариэль» в 18 часов.

В парке Пушкина в 14:00 наградят победителей проекта «Человек города — 2024», в Арт-сквере в 17:00 выступят диджей Igor Dudenko и дуэт Swanky Tunes.

Самые долгожданные концерты пройдут на двух площадках: в 17 часов на площадке у Торгового центра выступит Дима Билан, а на парковке у ЛА «Трактор» в 19 часов — рэп-исполнители HammAli & Navai.

В парке Гагарина два дня, 7-го и 8-го числа, можно будет попробовать уникальные уральские блюда на фестивале «Блюда от верблюда». Помимо челябинских шеф-поваров и приглашенных рестораторов, перед челябинцами выступит певец Олег Майями.

В воскресенье, 8 сентября, в городе пройдут фестиваль «Челябинская область — большая семья» и гала-концерт конкурса фольклорных ансамблей «Традиции».

Следующие масштабные события запланированы на 14 сентября. С 12 часов у памятника Курчатову стартует фестиваль национальных видов спорта, на Кировке — «Мульти-пульти фест», а в парке Гагарина — парад первоклассников. Там же и завершится празднование Дня города фестивалем уличной культуры.

А вот заявленный изначально салют из программы убрали. Зато до конца месяца челябинцы могут любоваться светомузыкальным фонтаном у органного зала «Родина». Напомним, его ярко и шумно открыли в прошедшую пятницу — он стал еще одним подарком городу на день рождения.