В Челябинске пройдет мастер-шоу «Битва гончаров»

Кроме того, участникам фестиваля керамики «Рукотворное тепло» предстоит изготовить изделие на гончарном круге с завязанными глазами

В Челябинске с 7 по 8 сентября пройдет первый Уральский фестиваль керамики «Рукотворное тепло», сообщают в пресс-службе управления культуры города.

Праздник творчества и мастерства пройдет в Саду Победы.

«Фестиваль начнется с открытого городского конкурса работ из керамики с участием детей, студентов, профессиональных гончаров и керамистов, а также любителей, для которых занятие гончарным делом является хобби», — говорится в сообщении.

На площадке будут организованы мастер-классы для всех желающих, а на сцене состоится мастер-шоу «Битва гончаров». Также участникам предстоит изготовить изделие на гончарном круге с завязанными глазами.

Жюри фестиваля — эксперты Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского.