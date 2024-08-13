В преддверии Дня города челябинцев угостят уральскими блюдами от шеф-поваров

Мастера специально разработают рецепт уникального местного угощения

В челябинском парке Гагарина развернутся 30 ресторанов, которые будут раскрывать сердце уральской кухни и создавать блюдо, вдохновленное городом. Все это станет возможным на гастрономическом фестивале «Блюда от верблюда».

«Верблюд является символом, глубоко укоренившимся в идентичности Южного Урала. Он гордо украшает герб области и флаг города Челябинска, представляя историю, устойчивость и дух региона. Подобно тому, как верблюд путешествует по торговому пути, этот фестиваль направлен на то, чтобы открыть жителям и гостям города уникальные блюда и традиции, которые определяют кулинарную идентичность Южного Урала», — поделились организаторы.

Фестиваль будет проходить два дня, 7 и 8 сентября. За это время челябинцев познакомят с кулинарными традициями народов Южного Урала, рецептами местных поваров, достижениями фермеров и сувенирами ручной работы от челябинских ремесленников.

Также подготовят и развлекательную программу с музыкантами, розыгрышем подарков, творческими и кулинарными мастер-классами, работой фуд‑корта и кинопоказом. Гостем фестиваля станет шеф-повар, блогер и телеведущий Василий Емельяненко. Он покажет красочное и вкусное шоу «Вася накормит».

Площадка фестиваля будет работать с 12 до 22 часов, вход свободный. Возрастное ограничение 0+.