Челябинские библиотеки подготовили интерактивы ко Дню знаний

Принять участие могут не только школьники, но и взрослые

В понедельник, 2 сентября, челябинских школьников ждут не только праздничные линейки, но и мероприятия по всему городу. Так, библиотеки проведут встречи с читателями, лекции и акции на улицах. Об этом рассказали в Централизованной библиотечной системе Челябинска.

Одной из первых двери для школьников откроет библиотека № 23 на улице Дзержинского. Там с 11 часов челябинцев ждет акция под открытым небом «Страна знаний — библиотека». Позже мероприятия продолжатся в библиотеке имени Татьяничевой: на 14:00 запланирована встреча в клубе любителей шахмат «Каисса».

В течение всего дня мероприятия ко Дню знаний пройдут в библиотеках № 10, 19 и 31. Там расскажут детям, что знания — это сила, а книга — это лучший друг в учебе и постижении мира.

Во вторник, 3 сентября, праздничные акции продолжатся в Саду Победы. Библиотека № 2 поведет там интерактив «В День знаний вместе с нами».

Также в течение недели в библиотеках будут работать выставки, посвященные Дню города, науке, любимым стихам детства, школьной поре и наступлению осени. А в библиотеке № 19 — и краеведческие чтения «Литературные прогулки по Челябинску с детскими писателями».