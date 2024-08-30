Умный светомузыкальный фонтан запустили в центре Челябинска

Подарок ко Дню города сделал Сбер

В центре Челябинска прямо на реке Миасс запустили мультимедийный и светомузыкальный фонтан. Это — подарок ко Дню города от Сбера. Строительство шло при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, и работы завершили в короткий срок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск стал 30-м городом, где появился фонтан Сбера. Символично, что открыли его 30-го числа.

«Челябинск — потрясающий город. Я шесть-семь лет назад был здесь, и сегодня я не узнаю Челябинск — он стал значительно краше и привлекательнее. У вас потрясающие город, перспективы и губернатор, с которым нам очень приятно работается в последние годы. И мы начали большое количество проектов, два из которых — „Школу 21“ и умный фонтан — сегодня мы дарим вашему городу. Челябинск, в виде этого фонтана прими частичку сердца, частичку любви Сбера!», — обратился к челябинцам президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.





Фонтанный комплекс установили возле зала камерной и органной музыки «Родина». Он стоит на специальной платформе, которую удерживают на водной глади понтоны. В новом фонтане заложена огромная энергия — в этом легко убедиться, только взглянув на него. Максимальная высота струй, бьющих из 192 форсунок, достигает 25 метров. Есть даже четыре огненные форсунки, чтобы устаивать шоу воды и огня.





Кроме того, фонтанный комплекс оснащен мультимедийным оборудованием, лазерами и проектором — струи превращаются в водный экран, где отчетливо видно транслируемые изображения.

«Дорогие друзья, мы любим нашу Челябинскую область, мы любим наш город Челябинск. Мы хотим, чтобы происходили изменения к лучшему, мы делаем все для этого. Действительно, за последние годы наш город стал краше, обновляются и строятся дороги, благоустраиваются скверы, парки и набережные. Сегодня благодаря Сбербанку, благодаря Герману Оскаровичу, у нас в городе появился замечательный светомузыкальный фонтан. Это не просто украшение города, он будет нести и образовательную функцию. Мы с удовольствием будем гулять и смотреть на него. Желаю всем нам счастья, здоровья, всего самого-самого наилучшего, чтобы счастливых и радостных моментов в нашей жизни было больше. Я считаю, что запуск сегодняшнего фонтана — один из таких моментов. Спасибо всем вам за любовь к нашему городу, за любовь к нашей родной области. Мы будем дальше вместе развивать наш регион и наш Челябинск», — сказал на церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер.







Сотни челябинцев собрались на церемонии открытия фонтана, чтобы увидеть — во всех смыслах — яркое событие. Зрителям показали романтичную и воодушевляющую легенду о Туре с Байкала и уральской Гояк.









Юноша отправился в путешествие, и путь его лежал через Урал. Это место изменило все: судьбоносной стали встреча с Гояк и ее спасение Туром от злых сил. Любовь и добро победили — так было и так должно быть. Гояк умылась водами Байкала, которые в своих ладонях принес Тур. Девушка прозрела. А одна капля с ее руки упала на землю. Появился Тургояк — жемчужина Южного Урала, младший брат Байкала.





Эта трогательная и полная энергии история, рассказанная водой, светом и музыкой, поразила зрителей в самое сердце.



«Мы просто восхищены, это такая красота невероятная. Трогательная сказка о Тургояке, с глубоким смыслом. Мы любим это озеро. На открытие фонтана случайно попали, увидели эту красоту. Даже на душе хорошо стало. Понравился танец парня и девушки над водой. Кто читал сказку — у него такой гипнотический голос. Для Челябинска это очень крутой уровень», — делятся впечатлениями Жанна и Алексей.









Оказалось, что на фоне такой нежной истории родилась новая семья — Артем сделал предложение Анастасии. Он — из уральского Кыштыма, она — из северного Надыма. Встретившись в Челябинске, полюбили друг друга. Южный Урал связал их, подобно Туру и Гояк.

«Именно здесь хотел сделать предложение, узнав о таком событии. Посчитал это подходящим моментом. И Настя сказала „Да!“. Надеемся, что открыли традицию, и челябинцы будут делать предложения руки и сердца на фоне фонтана. Представление нам очень понравилось, впечатляет. В нашем родном Челябинске появилось такое прекрасное место, куда можно прийти, расслабиться, насладиться видом фонтана», — рассказывает, полный эмоций, Артем.

«У нашей семьи есть традиция — в летние выходные гуляем в центре города и смотрим на фонтан на площади Революции. Играет музыка, струи появляются по-разному. Детям очень нравится там. Теперь у нас будет новая традиция — проводить время всей семьей у фонтана Сбера. Невероятная мощь и красота», — говорит Николай.

Нельзя не отметить, что фонтан находится в дважды историческом месте. Это сердце Челябинска, где появился наш город. Но еще в этом месте, у зала «Родина», два десятилетия работал фонтан — тоже на реке. Конструкцию открывали в 2001 году, и летом он радовал жителей и гостей города. Тот фонтан был одиночным, а в ночное время подсвечивался разноцветными прожекторами.





«Я помню прошлый фонтан. Есть он даже на напечатанных фотографиях, так давно это было. Красивый был фонтан, хоть и небольшой. Любили смотреть на него. Новый, конечно, ни в какое сравнение не идет. Большой, яркий. Радостно, что появился в Челябинске. Замечательный подарок ко Дню города», — говорит Ольга.

Современный фонтан от Сбера добавит еще больше праздника и легкости в набережные Челябинска. И, конечно, станет местом притяжения горожан и туристов.





Кстати, хорошо видно новый фонтан с разных частей набережной, но лучше всего в квадрате возле — у зала «Родина», на Троицком мосту, рядом с Историческим музеем Южного Урала и на мосту возле КРК «Мегаполис».