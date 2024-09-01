В центре Челябинска прошел стрит-парад с участием джазовых музыкантов

XXIII Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» в самом разгаре

Вдоль по Питерской! Нет, не так. Вдоль по Кировке!



«Какой удивительный мир» — ни минуты не сомневались джазовые музыканты. И уже в 23-й раз собрались в центре Челябинска, чтобы театрализованным стрит-парадом дать старт одноименному международному джазовому фестивалю. 1 сентября по Кировке от сцены Главпочтамта музыканты прогулялись до Арт-сквера на новой набережной. Невероятный драйв, море эмоций, мощный энергетический заряд получили все, кто успел присоединиться к необыкновенной джазовой феерии. Артисты, мимы, джазмены зажгли своим талантом публику. Яркие костюмы, самые неожиданные музыкальные инструменты — все идет в дело, все служит джазовому искусству!

Стрит-парад плавно перетек в джазовый марафон. На открытой сцене Арт-сквера музыканты из разных коллективов восхищали слушателей своим мастерством. До самого вечера на сцене: Уральский духовой оркестр, оркестр «Флейты Челябинска», джаз-оркестр ЮУрГУ, квартет Михаила Варенова, квартет Triton, группа Ghost radio, Kikin’ Jass Orkestra, вокальная группа The Joys, Уральский диксиленд имени Игоря Бурко.

Гостей и участников фестиваля приветствовала общественный деятель Ирина Текслер:

«23 года фестиваль „Какой удивительный мир“ шагает по Южному Уралу. Это один из самых успешных и долгоживущих фестивалей нашей области. С каждым годом у фестиваля становится все больше поклонников и участников. Мы по праву можем сказать, что на Южном Урале любят и ценят джаз! В этом году фестиваль идет целых десять дней в нескольких городах области: в Аше, Озерске, Златоусте, Челябинске. Добавилась богатая образовательная программа. Я желаю всем успеть посетить как можно больше фестивальных мероприятий и насладиться джазовым искусством!»

Впервые в истории фестиваля «Какой удивительный мир» задействованы площадки ТРК «Алмаз» и фуд-маркета «Белый рынок». Музыканты Kikin’ Jass Orkestra и Уральского диксиленда успели выступить не только в Арт-сквере, но и на новых площадках. Завершится первый день джазового фестиваля джем-сейшн концертом в ресторане «Paulaner Bauhaus».

23-й джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» продлится в Челябинске до 4 сентября включительно. Каждый вечер на сцене концертного зала им. С.С. Прокофьева выступления звезд фестиваля. В дневное время будут проходить мастер-классы, лекции, паблик-токи на темы, связанные с джазовым искусством.

Автор: Людмила Ковалева