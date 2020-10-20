Жителям Челябинской области предлагают за деньги отсидеть очередь в больницу

Час ожидания оценили в 200 рублей.

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В Магнитогорске предлагают дождаться очереди в поликлинике за вас. За это будет необходимо заплатить. Заманчивое предложение появилось на популярном сайте объявлений.

«Больше не нужно тратить время на ожидание в очередях часами. Вместо этого можете заняться своими более важными делами», — гласит объявление.

Оплата указана почасовая, по обычному тарифу — 200 рублей, на КТ — 330 рублей до 07:00. Также сообщается, что необходима предварительная запись за три дня.

Еще в одном объявлении предлагают занять очередь уже за 100 рублей. Оплата требуется по факту выполненных услуг.