В двух челябинских больницах появятся возможности телемедицины

Технология позволит врачам дополнительно консультировать пациентов.

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В Челябинске на базе двух медицинских учреждений — поликлиник первой городской и восьмой детской больниц появятся услуги телемедицины. Об этом сегодня, на брифинге по коронавирусу рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. Технологии, по её словам, внедрят в течение двух недель. Уже сейчас в первой городской больнице оформлено три рабочих места для специалистов.



«Планируем что это будет не менее 50 мест, через которые врачи смогут общаться с пациентами. Плюс, надо понимать, что это программа, которая идентифицирует пациента и врача, это всё фиксируется в истории болезни, это не просто связаться и поговорить, это полноценный телеприём. Задача поставлена, в максимально короткие сроки на базе пилотных поликлиник, это первая городская и восьмая детская, развернуть это в ближайшее время и переходить на другие поликлиники, чтобы они имели возможность включаться в это консультирование»,— заявила Ирина Гехт.

Первый заместитель губернатора заверила, что телемедицина не является заменой существующей работы врачей, а является дополнительной возможности для общения медиков с пациентами. В первую очередь это касается диспансерной группы.