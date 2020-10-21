Прокуратура проверит информацию о продаже мест в больничных очередях в Челябинской области

Предприимчивые личности предлагали пациентам за деньги подождать приема у врача вместо них.

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту информации о продаже мест на прием в поликлинику. Ведомство подключилось к ситуации после объявлений о том, что за деньги некоторые готовы занять и дождаться очереди за пациентов.

«В ходе проверки будет дана оценка организации приема граждан в учреждениях здравоохранения. Результаты проверки поставлены на контроль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, предложения появились на популярном сайте объявлений. Час ожидания в очереди продавец оценил в 200 рублей по обычному тарифу, на КТ — в 330 рублей до семи утра. Услуги предложили жителям Магнитогорска.

Вице-губернатор Ирина Гехт прокомментировала ситуацию. Она подтвердила, что сигнал поступал только из одного города. В Челябинске подобного удалось избежать, введя пофамильную запись на конкретное время.