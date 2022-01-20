Ложное минирование школ Челябинска не повлияло на работу секций и детских садов

﻿Дошкольные учреждения, секции и кружки города работают в штатном режиме

Сегодня, 20 января, учреждения дополнительного образования и детские сады Челябинска работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Отменены только очные занятия в школах города. Уроки для второй смены могут быть проведены в дистанционном режиме», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Занятия во всех школах города из-за ложных сообщений о минировании отменили около 11:00. В это время началась массовая эвакуация учеников и персонала. Информацию об отмене занятий подтвердили в комитете по делам образования Челябинска, позже уточнив, что уроки для учеников второй смены могут быть проведены дистанционно.

Между тем в челябинском лицее объяснили, почему эвакуировали школьников под предлогом коммунальной аварии.



Школы Челябинской области, за исключением областного центра, учатся в обычном режиме.



Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.