В Челябинске 20 января отменили занятия во всех школах города. Учеников первой смены, пришедших на уроки, начали массово эвакуировать около 11 часов. Придется ли детям сегодня все-таки садиться за учебники, Первому областному информационному агентству рассказали в городском комитете по делам образования.
«Занятия во вторую смену могут быть проведены дистанционно», — сказали в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска.
Речь идет лишь о рекомендации. Окончательное решение о проведении уроков в дистанционном формате каждая школа вправе принимать самостоятельно.
Причины отмены очных занятий в комитете не уточнили. В пресс-службе УФСБ по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию с эвакуацией школ города. Как только информация будет в распоряжении редакции, мы ее опубликуем.
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