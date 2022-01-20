Школы Челябинской области, за исключением областного центра, учатся в обычном режиме

Уроки отменены только в Челябинске

Все школы Челябинской области, находящиеся за пределами областного центра, работают в обычном режиме. Об этом Первому областному информагентству сообщила в четверг, 20 января, пресс-секретарь министерства образования региона Светлана Платонова.

«Все школы работают. Информации об отмене уроков в других городах и поселках Челябинской области в Минобре нет», — заявила Светлана Платонова.

Комментировать ситуацию по Челябинску пресс-секретарь ведомства отказалась, сославшись на то, что решение по режиму работы школ принимает их учредитель, то есть власти Челябинска.

Напомним, около 11 часов дня 20 января в Челябинске началась массовая эвакуация детей и персонала из городских школ. По предварительной версии, город получил сообщение о минировании учреждений образования. Однако силовые структуры и власти города происходящее не комментируют.

Зато родителям рассказали, как будет организован учебный процесс для детей, которые учатся во вторую смену.