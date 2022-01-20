В челябинском лицее объяснили, почему эвакуировали школьников под предлогом коммунальной аварии

Руководство считает, что такая версия помогла избежать паники

Власти Челябинска официально подтвердили, что 20 января школы города эвакуировали из-за ложных сообщений о минировании. Первоначально родителям сообщили об отключении воды в школах. Почему детям и взрослым озвучили именно эту версию, пояснили в лицее № 77.

«Сегодня по решению оперативного штаба Челябинска отменили занятия. По инструкции всех детей и учителей положено быстро вывести из здания, не создавая паники. Администрация лицея приняла решение для избежания паники сообщить, что отключена вода. Дети были спокойны, все быстро оделись и оперативно вышли из здания», — рассказали в лицее.

Родителей попросили провести дома разъяснительные беседы с детьми о поведении в экстренных ситуациях. О том, как важно не допускать паники и как действовать, если подобное повторится. Кроме того, необходимый инструктаж детям проведут учителя в школе.

Напомним, около 11 часов дня 20 января в Челябинске началась массовая эвакуация детей и персонала из городских школ. Власти города и силовые структуры долго отказывались давать комментарий. Позже мэрия подтвердила, что речь идет о ложном минировании.

Также родителям рассказали, как будет организован учебный процесс для детей, которые учатся во вторую смену.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.