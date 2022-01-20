Из школ Челябинска экстренно эвакуируют детей и персонал

В школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены

«Занятия во вторую смену могут быть проведены дистанционно»,

— уточнили в комитете по делам образования Челябинска.

Во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. Эту информацию Первому областному информационному агентству подтвердили в пресс-службе комитета по делам образования.Причины такого решения в комитете не уточнили. Как рассказал педагог одной из челябинских школ, официально сотрудникам объявляют, что занятия не будут проводиться из-за отсутствия воды и света. Массовая эвакуация началась около 11 часов дня.По словам сотрудника другой челябинской школы, эвакуируют не только детей, но и взрослых. Освободить здание уже к часу дня попросили даже технический персонал.

«Официально нам ничего не говорят, но вода и свет в школе есть, так что причина — не коммунальная авария точно. Большинство коллег считают, что речь идет о телефонном минировании. Мы уже созвонились с друзьями-коллегами из Екатеринбурга, у них такой переполох был совсем недавно, поделились впечатлениями»,

— рассказала ИА «Первое областное» педагог школы.



«С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов»,

— рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.