«Занятия во вторую смену могут быть проведены дистанционно», — уточнили в комитете по делам образования Челябинска.
Причины такого решения в комитете не уточнили. Как рассказал педагог одной из челябинских школ, официально сотрудникам объявляют, что занятия не будут проводиться из-за отсутствия воды и света. Массовая эвакуация началась около 11 часов дня.
По словам сотрудника другой челябинской школы, эвакуируют не только детей, но и взрослых. Освободить здание уже к часу дня попросили даже технический персонал.
Родители школьников предполагают, что власти могли получить информацию о минировании школ. Подобное было на прошлой неделе в Екатеринбурге. Однако происходящее в школах в ГУ МВД России по Челябинской области пока не комментируют.
В школе № 159 уверены, что причина — звонки с сообщениями о минировании.
«Официально нам ничего не говорят, но вода и свет в школе есть, так что причина — не коммунальная авария точно. Большинство коллег считают, что речь идет о телефонном минировании. Мы уже созвонились с друзьями-коллегами из Екатеринбурга, у них такой переполох был совсем недавно, поделились впечатлениями», — рассказала ИА «Первое областное» педагог школы.
Информацию о минировании косвенно подтверждает сообщение из челябинской школы № 104, которая расположена на Северо-Западе. Руководство школы решило не отменять занятия — даже первая смена продолжает учиться. По словам директора школы Ольги Петровой, здание уже проверили сотрудники частного охранного предприятия. Ничего подозрительного на территории школы не найдено — уроки продолжаются.
Позже в мэрии подтвердили информацию о ложном минировании школ Челябинска.
«С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. Убедительная просьба к гражданам сохранять спокойствие и не допускать вмешательства в действия правоохранительных органов»,— рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.
В пресс-службе УФСБ по Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию с эвакуацией школ города. Как только информация будет в распоряжении редакции, мы ее опубликуем.
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