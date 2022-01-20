Волна сообщений о минировании школ прошла по всей России

В областных и краевых центрах проходят массовые эвакуации детей и персонала

Сегодня, 20 января, все школы Челябинска получили сообщения о минировании. По данным пресс-службы администрации города, силовые структуры оперативно проверяют эти сообщения и проводят осмотр всех зданий и прилегающих территорий. Сообщения о наличии взрывных устройств в зданиях не подтверждаются. Волна лжеминирований прокатилась сегодня по всей стране. Очевидцы событий, ученики российских школ и их родители рассказывают об этом в социальных сетях.

Так, по данным очевидцев, эвакуируют все школы в Тюмени. Информацию подтверждает правительство области.

20 января на адрес электронной почты администрации Центрального района Барнаула поступили анонимные сведения о якобы заложенных в школах краевого центра взрывных устройствах. Эвакуация проходит в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Письмо о минировании пришло на электронную почту городского управления образования Магадана.

Учеников первой и второй смен школ Иваново и Костромы также отправили по домам.

В Челябинске сегодня утром стало известно об эвакуации детей и персонала во всех школах. В образовательных учреждениях не комментировали информацию. Позже в администрации города рассказали о массовой рассылке сообщений о минировании. Во многих школах прошли полные проверки — никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Занятия во всех школах города отменили около 11:00. В это время началась массовая эвакуация учеников и персонала. Информацию об отмене занятий подтвердили в комитете по делам образования Челябинска, позже уточнив, что уроки для учеников второй смены могут быть проведены дистанционно.

