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/ Лосиху спасли с помощью автоэвакуатора

Лосиху спасли с помощью автоэвакуатора

Видео снято очевидцами под Миассом
сегодня в 19:07
  |  Общество

Полиция, МЧС, взрослые и дети наблюдают за тем, как животное грузят в кузов машины спасателей. Многие снимают происходящее на мобильный телефон. Неподвижное животное подняли с земли с помощью ремней и самопогрузчика. Очевидцы сообщают, что лосиха ранена.

Экологи предупреждают, в связи с пожарами в лесу много раненых животных. Участились случаи, когда дикие обитатели леса выходят в город или выбегают на проезжую часть. В случае обнаружения пострадавшего животного необходимо обратиться к экологам или ЕДДС, но ни в коем случае не пытаться помочь самостоятельно. Это может быть опасно для жизни.

На днях лось спровоцировал смертельное ДТП на трассе. А известный зоозащитник спасал пострадавших на дороге лисенка и куницу.

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