/ Экологи просят южноуральцев не приближаться к раненым во время лесных пожаров животным

Попытка помочь может обернуться трагедией.

В связи с масштабными лесными пожарами в Челябинской области участились случаи, когда дикие животные выходят за пределы мест своего обитания. Много ослабленных и травмированных зверей и птиц. Попытка помочь раненому животному может обернуться для человека трагедией. Лоси, медведи и кабаны очень агрессивно защищают свое потомство. Если человек не заметит родителя рядом с детенышем, то уйти от крупного хищника будет сложно.

Лосиха активно защищает свое потомство, кабан и медведь. Если вы в лесу заметили медведицу и медвежонка, то уходить нужно спиной, тихо и медленно, чтобы не создавать шума. Смотря на медвежона, нужно тихонько удалиться. — рассказал сайту «Первый областной» специалист по охране животного мира Андрей Питовин.

Экологи говорят, что сейчас активно идет период размножения лесных обитателей.

При наступлении опасности многие животные временно бросают свое потомство и прячутся в укрытии. Люди могут подумать, что зайчата, косулята или ежата брошены и нуждаются в помощи. На самом деле взрослые животные следят за своими детенышами, поэтому приближаться к ним человеку не следует.

После того, как человек потрогал детеныша, он оставил свой запах. Взрослое животное может потом бросить малыша. Вот тогда он точно погибнет. Поэтому, если вам показалось, что животное нуждается в помощи, нужно сообщить об этом экологам. — советуют специалисты министерства экологии Челябинской области.

Кроме того, попытка самостоятельно помочь раненому животному может обернуться для человека приличным штрафом. Поскольку изъятие дикого зверя или птицы из среды их обитания деяние противозаконное.

- Был случай у нас такой, когда женщина в Кыштыме подобрала орла в благих намерениях, пришлось составить на нее протокол административный. Так делать нельзя. — рассказали сайту «Первый областной» специалисты по охране животного мира.

В случае обнаружения травмированных или ослабленных диких зверей и птиц необходимо сообщить об этом по телефону 264−66−80. Специалисты Министерства экологии с выездом на место осмотрят животное и при необходимости примут меры по его спасению.