/ Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу

Из-за лесных пожаров дикие животные массово попадают под машины.

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Дикие звери в поисках нового дома после лесных пожаров оказываются на оживленных дорогах. Часто автомобилистам оказывается непросто заметить юрких животных и вовремя остановиться. Только за последнюю неделю под колесами транспорта оказались лиса и куница. Их удалось спасти благодаря неравнодушным южноуральцам.

Лисенок после пожаров попал под машину. В поисках другого дома ему приходится перебегать трассу. Мама убежала, а он остался. — рассказал челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

У лисенка сотрясение, черепно-мозговая травма. Необходимые процедуры для него уже провели, теперь предстоит реабилитация, результаты которой решат его дальнейшую судьбу. Еще один дикий пациент — взрослый самец куницы. Его операция уже запланирована на сегодня.

Пострадавшим животным нужна помощь людей. Звери страдают из-за урбанизации, из-за природных катаклизмов и действий человека. — добавил Карен Даллакян.

Ранее зоозащитники спасли попавшую под машину сову. Раненную птицу подобрали в микрорайоне Чурилово.