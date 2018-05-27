Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.67 +0.26 72.12 +0.11
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу

Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу

Из-за лесных пожаров дикие животные массово попадают под машины.
сегодня в 13:26
  |  Общество

Дикие звери в поисках нового дома после лесных пожаров оказываются на оживленных дорогах. Часто автомобилистам оказывается непросто заметить юрких животных и вовремя остановиться. Только за последнюю неделю под колесами транспорта оказались лиса и куница. Их удалось спасти благодаря неравнодушным южноуральцам.

Лисенок после пожаров попал под машину. В поисках другого дома ему приходится перебегать трассу. Мама убежала, а он остался. — рассказал челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

У лисенка сотрясение, черепно-мозговая травма. Необходимые процедуры для него уже провели, теперь предстоит реабилитация, результаты которой решат его дальнейшую судьбу. Еще один дикий пациент — взрослый самец куницы. Его операция уже запланирована на сегодня.

Пострадавшим животным нужна помощь людей. Звери страдают из-за урбанизации, из-за природных катаклизмов и действий человека. — добавил Карен Даллакян.

Ранее зоозащитники спасли попавшую под машину сову. Раненную птицу подобрали в микрорайоне Чурилово.

Общество
Карен Даллакян проверил здоровье «задыхающегося» льва в челябинском зоопарке
  
15.05.2018
Карен Даллакян проверил здоровье «задыхающегося» льва в челябинском зоопарке
Общество
Смотрите на 1obl.tv первый «выход в свет» спасенных лебедей в приюте Карена Даллакяна
11.01.2018
Смотрите на 1obl.tv первый «выход в свет» спасенных лебедей в приюте Карена Даллакяна
Общество
Карен Даллакян расскажет о спасении котиков из автомобильного плена на Первом канале
26.09.2017
Карен Даллакян расскажет о спасении котиков из автомобильного плена на Первом канале
Общество
Карен Даллакян спас двух котов из недельного автомобильного плена
17.09.2017
Карен Даллакян спас двух котов из недельного автомобильного плена
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу
  
сегодня в 13:26
Челябинский зоозащитник спас умирающую лису и куницу
Политика
Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным
сегодня в 12:27
Названа дата прямой линии с Владимиром Путиным
Происшествия
Златоуст затянуло черным дымом из-за пожаров
  
сегодня в 12:08
Златоуст затянуло черным дымом из-за пожаров
Хоккей
Овечкин вошел в десятку лучших за матч в плей-офф НХЛ
сегодня в 11:47
Овечкин вошел в десятку лучших за матч в плей-офф НХЛ
Происшествия
72-летний пенсионер ушел в гараж и пропал
сегодня в 10:59
72-летний пенсионер ушел в гараж и пропал
Общество
Движение по проспекту Ленина закроют ради велосипедистов
сегодня в 10:32
Движение по проспекту Ленина закроют ради велосипедистов
Общество
Южноуральский предприниматель 15 лет незаконно вырубал лес
сегодня в 09:21
Южноуральский предприниматель 15 лет незаконно вырубал лес
Общество
Православные южноуральцы празднуют День Святой Троицы
сегодня в 06:00
Православные южноуральцы празднуют День Святой Троицы
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6