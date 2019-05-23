/ В челябинской области на квадроциклах ищут лосих, отправившихся в Юрюзань

Несколько молодых особей покинула территорию национального парка «Зюраткуль».

В Челябинской области продолжаются поиски молодых лосих Сони и Дуни, отправившихся «путешествовать». Обычно лоси, которых выпускают на территорию национального парка «Зюраткуль» не уходят далеко, возвращаясь к кордону, чтобы полакомиться вкусняшками, но молодняк по неопытности забрел далеко в лес. Так Соня и Дуня вышли к людям в Юрюзани, после чего отправились дальше.

Поиск ведется в городе Юрюзань и в окрестностях, так как есть данные, что лоси ушли дальше. Поиск ведется на квадроциклах и автомобиле, ищут инспекторы, директор национального парка «Зюраткуль» и инспектор, который ухаживал за Соней и Дуней с девства, они его знают и выходят на его голос. Пока результатов поиска нет, следы находили по пути следования лосих, данные местоположения и фото, которые нам прислали очевидцы, но самих сохатых пока не нашли. Продолжаем искать! — сообщили сайту «Первый областной» в национальном парке «Зюраткуль».

Отметим, что этих лосих привезли из Печоро-Илычского заповедника, их, как и остальных животных в Доме Лося «Сохатка», выкармливал Андрей Данилов. Именно на его голос приучены откликаться все лоси. Соня и Дуня не очень любят издавать звуки, но на голос Андрея уже выходили из леса.

Если вы увидите лосей в районе города Юрюзань или еще где-то вдали от территории национального парка «Зюраткуль», сообщите об этом по телефонам: 8−902−897−25−77, 8−351−61 5−50−41.