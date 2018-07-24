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/ Южноуральцы собирают гуманитарную помощь для жителей затопленного Забайкалья

Южноуральцы собирают гуманитарную помощь для жителей затопленного Забайкалья

Нужны вещи, вода и продукты питания.
сегодня в 14:05
  |  Общество

Проливные дожди затопили Забайкальский край. В отличие от Южного Урала, где на устранение последствий штормового предупреждения хватало ночи, в Забайкалье с начала июля до сих пор остаются подтопленными 8 районов и город Чита. Жителям Челябинской области предлагают помочь забайкальцам, оказавшимся в беде.

Пострадавшим от паводка необходимы вещи и продукты питания длительного хранения, питьевая вода и денежные средства. Пример подал коллектив регионального ЦИК «Единой России»: свой однодневный заработок сотрудники партии решили перечислить в помощь жителям Забайкалья.

Гуманитарную помощь в Челябинске собирают по адресу: улица Курчатова, 7 (Студенческий учебно-производственный центр) с 10:00 до 18:00. Прием завершится 8 августа.

Телефон для связи: 89925129412 (Максим Коротких, заместитель руководителя «Молодой Гвардии» по Челябинской области).

Чтобы перевести денежные средства, в назначении платежа нужно указать «Добровольное пожертвование на оказание помощи жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом 2018 года». Перевести деньги можно на следующие банковские счета:

«Читинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7536038062. КПП 753601001 р/сч 40703810574000102260 к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8600 ПАО СБЕРБАНК г. ЧИТА БИК 047601637

«Нерчинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 7513007050 КПП 751301001 р/сч 40703810274000000109 к/сч 30101810500000000637

ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8600 11АО СБЕРБАНК Г. ЧИТА БИК 047601637

На счёт благотворительного фонда «Рука помощи»:
ИНН 7536166586 ОГРП 1177500000512 Счет 40703810804000000716

Сибирский филиал ПАО Промсвязьбанк г. Новосибирск
БИК 045004816
ИНН 7744000912
ОКПО 55470715
КПП 540643001
ОГРН 1027739019142
К/счет 30101810500000000816

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