/ Челябинка умерла в ДТП с лосем на границе с Татарстаном

Водитель автомобиля впал в кому.

Смертельное ДТП с южноуральцами и лосем произошло в Оренбургской области. Дикое животное выскочило на дорогу перед автомобилем ВАЗ-21 154. Столкновение случилось 25 мая ранним утром в 5:30 на 1230-м километре автодороги Москва-Челябинск. Отечественная легковушка зацепила зверя и улетела в кювет.

52-летняя пассажирка ВАЗа получила серьезные травмы. Она скончалась до приезда медиков. 51-летнего водителя госпитализировали с места ДТП. У него диагностировали черепно-мозговую травму, мужчина впал в кому.

- Дикое животное (лось) пало на месте ДТП. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. — уточнили в ГУ МВД России по Оренбургской области.

После проверки будет принято процессуальное решение. Подробности устанавливаются.