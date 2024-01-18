Крещение Господне отметят православные христиане 19 января

Богослужения и погружения в прорубь начнутся уже сегодня вечером

19 января православные христиане отметят Крещение Господне, или Богоявление. Накануне и в сам праздник верующие освящают воду и окунаются в иордани. Подробнее об истории и традициях праздника — в материале ИА «Первое областное».

Крещение Господне — один из двенадцати важнейших, или двунадесятых, праздников. Его дата не меняется — Богоявление ежегодно отмечается 19 января. В этом году праздник выпадает на пятницу.

История праздника

Как сообщается в Новом Завете, когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел на реку Иордан, где проповедовал и крестил людей один из величайших пророков — Иоанн Предтеча. Христос попросил крестить и его. В момент таинства на Иисуса снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес раздался голос, который сообщил: «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так и явилась Пресвятая Троица: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, отсюда и второе название праздника — Богоявление.

Традиции праздника

В Крещенский сочельник, 18 января, верующие соблюдают строгий пост. В пищу разрешено употреблять сочиво — постное блюдо из крупы с сухофруктами. Затем христиане отправляются в храмы на праздничную службу, исповедуются и причащаются.

Основной традицией праздника является освящение воды. Делают это в Крещенский сочельник и в сам день Богоявления. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. Ее употребляют при болезнях, прикладывают к ранам. Также святой водой окропляют свои жилища и вещи. Считается, что она не теряет своих свойств на протяжении года — до следующего праздника Крещения.

Есть и еще одна традиция на Богоявление — погружение в иордани. К празднику на водоемах делают специальные проруби, и верующие, крестясь, окунаются в них. Стоит подчеркнуть, что дело это добровольное и крещенские купания не предписаны церковным уставом.

Народные приметы

Еще наши предки подмечали, что на Крещение лютуют сильные морозы. Этот период так и называли — крещенские морозы. Вероятно, связано это с тем, что 19 января — это фактически разгар зимы. В этом году в Челябинской области погода на Крещение будет близка к идеалам, описанным в народных преданиях, — морозной и ясной.

Существовали на Руси и другие поверья. Крестьяне говорили: «Если в Крещение собаки много лают, значит, будет вдоволь дичи и зверя». А прорубь, полная воды, сулила сильный разлив рек весной.

Напомним, в Челябинске на Крещение официально будут открыты пять иорданей на трех водоемах. Всего в Челябинской области откроют 62 оборудованные купели. Медики настоятельно советуют не рисковать своим здоровьем тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Тех, кто уверен в своих силах и ежегодно соблюдает традицию купания в иордани, просят соблюдать правила безопасности.