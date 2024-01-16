В Челябинской области откроют 62 оборудованные крещенские купели

Возле каждой проруби будут дежурить полиция, скорая и спасатели

Вечером 18 января на территории Челябинской области будут готовы к проведению крещенских омовений 62 подготовленные по всем правилам проруби. Для обеспечения безопасности массовых купаний силы экстренных служб переводятся в режим повышенной готовности. Об этом сегодня, 16 января, сообщил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин на заседании рабочей группы КЧС.

По словам Фартыгина, крещенские купания в этом году пройдут в 35 городах и районах Челябинской области. Они пройдут повсеместно с 20:00 18 января до 17:00 19 января. За местными главами оставлено право продлить омовения до 22:00, если будет обеспечена их безопасность.

«Предполагаемое количество купающихся — более 30 тысяч человек. В связи с этим прошу все службы, задействованные в мероприятии, внимательно отнестись к своим обязанностям по обеспечению безопасности и обеспечить жителям и гостям Южного Урала пункты обогрева», — подчеркнул вице-губернатор.

По его поручению главы муниципалитетов должны будут проинформировать жителей о соответствующих требованиям иорданях и правилах безопасного купания. Для предупреждения несчастных случаев возле каждой проруби будет дежурить наряд полиции, бригада врачей и спасателей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинске на Крещение освятят пять иорданей на трех городских водоемах. Прежде чем погружаться в ледяную воду, рекомендуем ознакомиться с мерами предосторожности, которые помогут избежать проблем со здоровьем.