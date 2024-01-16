Челябинская епархия опубликовала список мест, где в праздник Крещения верующие горожане смогут совершить омовение в освященной воде. В областном центре прорубят пять купелей на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Иордани освятят в Крещенский сочельник (18 января) и на Богоявление (19 января). Они будут располагаться по следующим адресам:
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Богоявленский мужской монастырь (Ленинский район, ул. 5-я Электровозная, озеро Смолино). Освящение состоится 19 января в 02:00;
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храм в честь апостолов Петра и Павла (поселок Сосновка, ул. Красных Казаков, Шершневское водохранилище). Освящение состоится 18 января в 12:00;
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храм Всех Святых (Шершневское водохранилище, акватория пляжа «Каспийский берег»). Освящение состоится 18 января в 10:00;
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пляж «Восточный берег» (Тракторозаводский район, пр. Виктора Давыдова, 7, Первое озеро). Освящение состоится 19 января в 12:30;
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комплекс «Смолино-парк» (ул. Чапаева, 114, озеро Смолино). Освящение состоится 19 января в 11:00.