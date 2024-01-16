В Челябинске на Крещение освятят пять иорданей

Купели прорубят на трех водоемах

Челябинская епархия опубликовала список мест, где в праздник Крещения верующие горожане смогут совершить омовение в освященной воде. В областном центре прорубят пять купелей на Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Иордани освятят в Крещенский сочельник (18 января) и на Богоявление (19 января). Они будут располагаться по следующим адресам: