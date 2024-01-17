В Челябинской области на Крещение ожидаются 29‑градусные морозы

Подмеченное еще нашими предками явление «крещенские морозы» себя оправдает

Один из важных церковных праздников — Крещение Господне — отмечается в середине января, когда погода стоит традиционно морозная. Отсюда и название этого периода — крещенские морозы. В этом году погода на Крещение будет близка к идеалам, описанным в народных преданиях, — холодной и ясной. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре.

«В ночь на 19 января в Челябинской области установится ясная, тихая и морозная погода в связи с влиянием континентального антициклона. В Челябинске будет около −20 градусов, ранним утром температура опустится до −25 градусов. На юге региона к утру 19 января столбики термометров могут опуститься до −29 градусов»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Не очень тепло для купания в проруби, не так ли? Однако те, кто делает это постоянно и уверен в своих силах и своем здоровье, могут спокойно совершать омовения, соблюдая правила безопасности.

Тем же, кто имеет ряд хронических заболеваний, окунаться в прорубь врачи настоятельно не рекомендуют.

Напомним, в Челябинске на Крещение освятят пять иорданей на трех водоемах. Всего в Челябинской области откроют 62 оборудованные купели. На озере Тургояк по традиции окунуться можно будет в ледяной часовне.