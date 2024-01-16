Спасатели Челябинской области напомнили о безопасности во время крещенских купаний

Среди рекомендаций — отказ от погружений в необорудованных местах

19 января 2024 года православные отметят праздник Крещение Господне. Традиция праздника — великое водоосвящение и омовение. Государственная инспекция по маломерным судам Челябинской области напомнила о правилах безопасности во время совершения ритуала.

Одна из самых главных рекомендаций — воздержаться от погружений в проруби, которые не предназначены для подобных ритуалов. Дикие, необорудованные купели, рядом с которыми не организовано дежурство экстренных служб, могут таить в себе множество опасностей. Также спасатели предупреждают, что погружение в ледяную воду — сильнейший стресс для организма. Прежде чем решиться на него, необходимо обязательно проконсультироваться с врачами. Кроме того, категорически запрещается купаться в проруби беременным, детям до 18 лет и лицам в состоянии опьянения.

«Запрещено купание в проруби при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, тиреотоксикоза, эпилепсии, перенесенных травм головы, туберкулеза, при воспалении легких, бронхиальной астме, язве желудка, энтероколите, холецистите, гепатите. В таких случаях стоит воздержаться от купания в проруби и заменить эту процедуру умыванием дома», — пояснили спасатели.

Тем, кто готов совершить обряд, нужно знать и о правилах поведения на льду. Например, нельзя собираться на льду большими группами, как и купаться в одиночку или при плохом самочувствии. Раздеваться нужно непосредственно перед погружением, держаться за поручни при спуске и погружении. Погружаться в воду с головой нельзя. После совершения омовения необходимо вытереться насухо и выпить теплого сладкого чая.

«Отдельная просьба к родителям — провести беседы с детьми на тему безопасного поведения на льду и вблизи водоемов», — пояснили в ГИМС.

Напомним, в Челябинске оборудуют пять точек для погружения в иордань.