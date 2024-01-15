При каких болезнях нельзя окунаться в прорубь

Обряд требует не только хорошего здоровья, но и предварительной подготовки

Через несколько дней наступит православный праздник Крещения. В связи с этим по существующей традиции некоторым людям захочется окунуться в купель. Отметим, что подобным обрядом не смываются грехи и возможно, что дальше этот текст потеряет для вас интерес.

Если же вы дали себе обещание нырнуть в прорубь, ответьте себе честно: что важнее — здоровье или участие в сомнительной затее, ведь неподготовленный человек сильно рискует, если идет купаться в мороз. Погружение может привести не только к простуде, но и к холодовому шоку и рефлекторной остановке дыхания, то есть купальщик потеряет сознание, либо инфаркту или инсульту, что может закончиться инвалидностью или смертью. Подготовка к нырянию должна занимать не менее года, то есть закаливание организма следовало бы начать еще в прошлую зиму.

«Категорически нельзя купаться в проруби людям с хроническими заболеваниями, тем, кто в данный момент простужен, у кого есть патологии сердечно-сосудистой системы и ЖКТ-органов, диабет, эпилепсия, неврит, холодовая аллергия и даже метеозависимость. Беременные и кормящие женщины, граждане старшей возрастной группы и малолетние дети, пациенты, перенесшие недавно тяжелое заболевание также не должны окунаться в ледяную воду», — предупреждают врачи.

Если у вас есть воспалительные заболевания носоглотки, центральной или периферической нервной системы, тиреотоксикоз, глаукома, конъюнктивит, патологии органов дыхания, мочеполовой системы, кожно-венерические проблемы — ледяная прорубь не для вас.

Всем кто не может искупаться в праздник, не стоит отчаиваться, вы уже сегодня способны начать укрепление своего организма посредством закаливания: умываться прохладной водой, ходить дома босиком, посещать бассейн и т. п. Помните: чтобы появился результат, важна регулярность. Даже если закаливание не позволит вам погрузиться в иордань в будущем году, оно точно сделает ваше здоровье крепче.