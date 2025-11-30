Клещи активизировались в Челябинской области в конце ноября

От укуса пострадал ребенок

В Снежинске в конце ноября клещ укусил восьмилетнего ребенка. Казалось, сезон завершен, поскольку обращений от местных жителей в больницу не поступало на протяжении четырех недель, сообщили в Центральной медико-санитарной части № 15.

«24 ноября затишье было прервано: клещ укусил 8-летнего снежинца прямо в черте города. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь»,— уточнили в медучреждении.

Южноуральцев призвали не расслабляться, поскольку в этом году погода для клещей в Челябинской области стоит благоприятная. После каждой прогулки важно осматривать себя, детей и животных. Если клещ все-таки укусил, следует сразу же обратиться в больницу.

В этом году клещи покусали свыше 15 тысяч жителей Челябинской области — это на 30% больше, чем в 2024 году. В конце лета у них начался новый пик активности — он совпал с началом грибного сезона.

В этом году каждый четвертый клещ, снятый с пациента, был заражен боррелиозом.