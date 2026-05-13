Утренние туманы окутают Челябинскую область после ночных заморозков 13 мая

Днем воздух будет прогреваться неравномерно

Сегодня, 13 мая, утром на севере Челябинской области возможны заморозки, а дневной прогрев не превысит +17°C. День выдастся дождливым. На юге региона ожидается жаркая и сухая погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха поднимется до +15°C. Дождь. Утром возможен туман. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Златоусте осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня. Воздух прогреется до +16 градусов.

В Сатке дождь пройдет утром, днем сохранится пасмурная погода. Потеплеет до +21°C. Сильного ветра не ожидается.

В Аше сегодня сухо, но без солнца и +24°C.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до +23°C. Хмуро и маловетрено.

В Бредах в первой половине дня будет выглядывать солнце, во второй небо затянется. Градусники покажут +24°C.

В целом дневной прогрев по области будет варьироваться в пределах от +12 до +25 градусов. Преимущественно в северной половине области возможны утренние туманы.