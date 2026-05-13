Челябинск брал театральную премию «Золотая маска» шесть раз

Чаще всего от города номинировали Театр современного танца

Каждый год в России награждают лучшие спектакли, созданные за последний театральный сезон, и самых заметных режиссеров, актеров, художников-постановщиков. Им вручают «Золотую маску» — самую престижную театральную премию. А вы когда-нибудь задумывались, сколько побед было у Челябинска: у наших коллективов, актеров и создателей постановок? Специально для проекта «Азбука культуры Южного Урала» корреспондент ИА «Первое областное» собрал все достижения южноуральцев в этом конкурсе.

Немного истории. Учредили «Золотую Маску» в 1993 году как профессиональную награду за лучшие спектакли театров России во всех видах сценического искусства: драме, опере, балете, оперетте и мюзикле, современном танце, театре кукол.

«Золотая Маска» состоит из нескольких этапов. Первый — конкурсный отбор. Фестиваль получает сотни заявок от государственных, муниципальных и частных театров. На втором этапе два экспертных совета — по драме и куклам, а также по опере, оперетте, мюзиклу и балету — в течение нескольких месяцев отсматривают видеозаписи постановок. Также эксперты выезжают в регионы и смотрят спектакли вживую. На итоговом заседании советы определяют список «100 лучших спектаклей сезона» и номинантов на премию.

Третий этап — проведение фестиваля. Сначала проходит торжественная церемония вручения специальных премий «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» и «За поддержку театрального искусства России». Затем в Москве организуют показы спектаклей-номинантов, по итогам которых жюри объявляет лауреатов. Кульминация проекта — торжественная церемония вручения «Золотых Масок». Считается, что признание на уровне премии многократно увеличивает интерес к спектаклю в любом регионе-участнике. Причем, даже тогда, когда он не становится лауреатом, а только входит в число номинантов.

Первую премию присуждали по итогам 1993-1994-го театрального сезона. Отметим, что в первые несколько лет жюри выделяло, в основном, столичные постановки и актеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Номинантов из регионов стало больше в 1995-1996 годах, а вот челябинские артисты появились в списках только в 2000 году. Первым номинантом от региона стал Челябинский театр современного танца со спектаклем «Ты есть у меня, или Тебя у меня нет?». Его (как и все последующие спектакли ЧТСТ) выдвинули в номинации «Современный танец».

Фото: Челябинский театр современного танца

Проходит всего год — и Челябинский театр современного танца вновь на фестивале «Золотая маска». И не просто как номинант, а как лауреат! Первый из Челябинской области. Лучшим спектаклем в номинации «Современный танец» признали постановку «Зарисовки с натуры», которая длилась всего 25 минут.

Фото: Челябинский театр современного танца

А в 2001-2002 сезоне жюри выделило работу «Ожидание», которая по итогу стала лауреатом премии. «Спектакль передает физическое ощущение жизни в России. Вам не просто нравится то, что они делают, вы хотите получить более полное представление о том, что значит быть русским», — вот что писали о постановке на сайте World Dance Reviews.

Фото: Челябинский театр современного танца

Вот и все номинанты от ЧТСТ:





Кстати, с самого основания «Золотой маски» ежегодно вручали специальную премию. Ее присуждали актерам, внесшим вклад в развитие культуры и искусства, а с 1998 года «За поддержку театрального искусства России» начали награждать общественных деятелей, губернаторов и предприятия. И в 2005 году премию вручили Петру Сумину, который был губернатором Челябинской области в то время.

В 2007 году в список номинантов впервые попал Челябинский театр оперы и балета со спектаклем «Пиковая дама», но, к сожалению, лауреатом сезона 2005-2006 он не стал. Но исполнитель роли Германа Максим Аксенов был удостоен специальной премии «За дебют». И добавим, что в том же году номинантом был спектакль «Не соло» проекта Владимира Голубева.

Фото: Челябинский театр оперы и балета

В сезоне 2007-2008 выделили совместный проект Челябинска и Москвы LIQUID Theatre. Работа «Ликвидация» стала лауреатом в фестивальном конкурсе «Эксперимент».

Фото: LIQUID Theatre

По итогу сезона 2009-2010 сразу в нескольких номинациях предстал Челябинский театр имени Глинки. «Лоэнгрин» метил на «Лучшую оперу», Андрей Сергеев — на «Лучшего режиссера оперы», Антон Гришанин — на «Лучшую работу дирижера», а Андрей Потапов соревновался с другими художниками по свету в музыкальном театре. Также за «Лучшую мужскую роль в опере» боролись Федор Атаскевич, исполнивший Лоэнгрина, и Сергей Гордеев с его Тельрамундом (из того же спектакля).

В 2012 году от Челябинска впервые выдвинули Театр кукол. И сразу — победа! Режиссера Александра Борока наградили за спектакль «Удивительное путешествие кролика Эдварда», также за эту постановку получил приз Захар Давыдов — художник. Постановка рассказывает про детскую игрушку, кролика по имени Эдвард Тюлейн. Маленькая хозяйка Абилин души в нем не чает, а сам кролик лишь обожает любоваться собой. Однажды девочка с родителями отправилась в морское путешествие на пароходе. И посреди океана Эдвард случайно падает за борт. Так начинается его путь, полный мытарств и испытаний. Спектакль и сегодня сохраняется в репертуаре.

Фото: Челябинский театр кукол

В 2015 году у «Золотой маски» появилось новое направление — лонг-лист или же дипломанты. Эксперты решили выделять самые заметные спектакли сезонов, которые хотелось похвалить за высокий художественный уровень и значимость. И вот кто входил в лонг-лист в разные годы:



В сезоне 2014-2015 среди номинантов был Театр оперы и балета со спектаклем «Жанна д’Арк». За работу дирижера выдвигали Евгения Волынского, за режиссуру — Екатерину Василеву. А исполнительница Иоанны Анастасия Лепешинская была номинирована на «Лучшую женскую роль в опере».

Сезон 2023-2024 принес Челябинску долгожданную победу. Триумф этой «Маски» — у актрисы Молодежного театра Ольги Теляковой. Она стала лауреатом категории «Лучшая женская роль в драматическом театре». Причем награду она получила за исполнение роли Акакия Акакиевича в «Петербургских повестях». Артистка действительно исполняет Акакия Акакиевича пронзительно и надрывно: от одного ее «Зачем вы меня обижаете?» можно расплакаться.

Фото: Игорь Шутов, Молодежный театр

Сейчас решается судьба спектаклей, представленных в сезоне 2024-2025. Дипломантами «Золотой маски» уже объявили работы «Однажды рыба встала и пошла» Челябинского театра современного танца и «Утиная охота» Магнитогорского драматического театра — к слову, имя театра впервые прозвучало на фестивале. Номинантом в категории «Современный танец» стал спектакль «Приют „Белая Хиганбана“» Челябинского театра современного танца. Уже 18 мая его представят жюри и московской публике на Основной сцене Московского драматического театра имени Гоголя. А лауреатов премии наградят в июне в Омске — культурной столице 2026 года.

Кстати, в следующем году вручать премию будут в Челябинске. Такое решение сделал председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Кажется, теперь «Золотая маска» будет «путешествовать» по всем культурным столицам.