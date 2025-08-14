На Южном Урале клещи покусали 15 тысяч человек и вышли на второй пик активности

Роспотребнадзор предупредил, что он совпадает с кульминацией грибного сезона

С августа по сентябрь в Челябинской области ожидается второй пик активности клещей, который совпадает с началом грибного сезона. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает жителям о необходимых мерах профилактики клещевых инфекций.

С начала сезона от укусов клещей пострадали уже более 15 тысяч человек, и каждый четвертый клещ был обнаружен в парках, скверах или на садовых участках.

«Каждый третий клещ является носителем возбудителя клещевого боррелиоза, менее 1% — носителями вируса клещевого энцефалита, но также встречаются клещи, которые передают эрлихиоз и анаплазмоз», — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева.

Специалисты рекомендуют использовать защитную одежду и акарицидно-репеллентные средства, такие как «Претикс», «Москитол-спрей» и «Гардекс Антиклещ», при посещении природных очагов. Важно проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних животных на наличие клещей. На сегодняшний день обработано более 10 тысяч гектаров территорий мест массового отдыха.

Если клещ вас все же укусил, надо сразу обратиться за медицинской помощью. Специалисты подчеркивают, что важно исследовать клеща на наличие инфекций и, при необходимости, пройти курс профилактики.

«Человек считается защищенным при наличии трех прививок от клещевого энцефалита. Ревакцинацию рекомендуется проводить не реже чем каждые пять лет», — добавила Раиса Косарева.