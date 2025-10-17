Каждый четвертый клещ в Челябинской области заражен боррелиозом в 2025 году

С начала сезона за медпомощью обратились на 30% больше жителей

В Челябинской области в этом году резко выросло число пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью обратились на 30% больше жителей, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно тревожная ситуация сложилась с детьми — показатель укусов среди несовершеннолетних вырос более чем на треть, сообщает пресс-служба ведомства.

Лабораторные исследования показали, что из 8175 клещей, снятых с людей и проверенных в лабораториях, каждый четвертый оказался заражен боррелиозом. Клещевым энцефалитом были инфицированы 0,78% паразитов.

Чтобы защитить людей, в регионе обработали против клещей больше 10 тысяч гектаров территорий, включая зоны детских лагерей и баз отдыха. Помогли и прививки — в этом году полный курс вакцинации прошли более 165 тысяч южноуральцев, из них 123 тысячи — дети.

Специалисты напоминают, что осень — идеальное время для начала вакцинации против клещевого энцефалита. Чтобы к следующему сезону успеть сформировать надежный иммунитет, стоит уже сейчас обратиться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, в отсутствие прививки укус клеща может привести к летальному исходу. Так, в этом эпидсезоне в Иркутской области от клещевого энцефалита скончались два человека, сообщает Irk.ru.