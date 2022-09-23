В связи с объявленной в России частичной мобилизацией военкоматы работают без обедов и практически круглые сутки. Однако ажиотажа на призывных пунктах не наблюдается. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в нескольких районных комиссариатах в Челябинске и пригороде и пообщался с резервистами, которых там встретил. Подробности — в репортаже.
На призывных пунктах царит вполне будничная атмосфера. У входа в военкомат Калининского района Челябинска мы встретили лишь пару человек, которые пришли вставать на учет по месту пребывания. Некоторое оживление и очереди к окошкам удалось встретить в соседнем Курчатовском военкомате, но и сюда люди пришли в основном по поводу учета.
Однако есть и резервисты.
По словам Максима Пищулова, он состоит в запасе как рядовой. К перспективе отправиться на передовую Максим относится с воодушевлением.
«У нас такая ситуация, что каждый дееспособный человек должен идти в армию, постоять за своих родных, за свою страну», — говорит он.
В военкомате Металлургического района нам пояснили, что основной наплыв мобилизованных прошел рано утром. При нас записываться в армию пришли всего несколько резервистов. По их словам, повестки они получили разными путями.
Не захотевший назвать себя лейтенант запаса и выпускник Челябинского танкового училища рассказал, что должен был отправиться в войска уже завтра. Однако получил отсрочку, поскольку недавно сломал ключицу, и травма еще не до конца зажила.
Запасники, признанные пригодными к службе, в субботу, 24 сентября, отправятся в войсковую часть в Чебаркуле для формирования подразделений и прохождения боевого слаживания. Об этом нам рассказал военный комиссар Сосновского района Александр Губин. По его словам, после объявления мобилизации военкомат перешел на усиленный режим работы: без обедов и выходных.
«В Сосновском районе оповещение проходит по плану. Надеюсь, все военнослужащие, которые находятся у нас в запасе, — люди сознательные и отнесутся к задачам мобилизации ответственно. Все задачи мы должны выполнить», — сказал Александр Губин.
Он добавил, что первая команда резервистов из Сосновского района, которая отправится в армию, будет насчитывать около 25 человек.
Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября.
Согласно разъяснениям Минобороны, под частичную мобилизацию попадают граждане с боевым опытом, рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет. Всего планируют призвать до 300 тыс. резервистов.
По решению правительства РФ, за всеми мобилизованными гражданами сохранят рабочие места — они смогут вернуться на прежнее место работы.
Кроме того, не будут привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации IT-специалисты, работники связи, СМИ и финансового рынка.
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