Как проходит мобилизация в Челябинской области

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в военкоматах и пообщался с резервистами

«У нас такая ситуация, что каждый дееспособный человек должен идти в армию, постоять за своих родных, за свою страну»,

— говорит он.

«В Сосновском районе оповещение проходит по плану. Надеюсь, все военнослужащие, которые находятся у нас в запасе, — люди сознательные и отнесутся к задачам мобилизации ответственно. Все задачи мы должны выполнить»,

— сказал Александр Губин.