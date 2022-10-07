Мобилизация в Челябинской области: как воспользоваться кредитными каникулами

ИА «Первое областное» — о приостановке платежей и списании долгов

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для россиян, которых призвали в армию в рамках частичной мобилизации. Военнослужащие и члены их семей могут обратиться в банк за приостановкой и уменьшением размера платежей. Корреспондент ИА «Первое областное» изучил разъяснения от Банка России. Рассказываем, как мобилизованным воспользоваться кредитными каникулами, в ответах на часто задаваемые вопросы.

Что такое кредитные каникулы?

Кредитные каникулы позволяют временно прекратить платежи по займу. Кредитор (банк, микрофинансовая организация или ломбард) не имеет права отказать в предоставлении каникул, если клиент участвует в спецоперации.

По ипотеке график сдвинется на срок службы и еще плюс на 30 дней. При этом с каждым месяцем база для начисления процентов уменьшается, как если бы человек исправно вносил платежи.

По другим видам кредитов продолжат начислять пониженный процент: 2/3 среднерыночной стоимости определенного вида кредита. Отдать эти деньги нужно будет в самом конце графика платежей, то есть после окончания каникул, когда человек погасит основную часть долга.

По каким кредитам можно получить каникулы?

По всем займам (включая ипотеку и кредитные карты), которые человек взял до мобилизации.

Также кредитные каникулы полагаются всем мобилизованным индивидуальным предпринимателям.

Кто имеет право на кредитные каникулы?

На кредитные каникулы имеют право участники специальной военной операции, а также члены их семей. Льготы полагаются:

мобилизованным военнослужащим;

добровольцам;

контрактникам;

сотрудникам МЧС и прокуратуры, которые участвуют в военной спецоперации.

Кто относится к членам семьи военнослужащих?

супруга (супруг);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, которые стали инвалидами в несовершеннолетнем возрасте;

дети до 23 лет, которые учатся очно;

люди, которые находятся на иждивении у военнослужащих.

Есть ли ограничения по размеру кредита?

Нет. Изначально планировалось, что ЦБ РФ и правительство будут определять предельную сумму займа, по которой можно обратиться за льготой. Из итоговой версии закона эту норму убрали — ограничений по размеру кредита не будет.

Кредитные каникулы предоставляют автоматически?

Нет. Чтобы получить кредитные каникулы, нужно обратиться с заявлением в банк.

Когда можно обращаться за кредитными каникулами?

В любой момент, пока действует кредитный договор, но до 31 декабря 2023 года.

Куда и как обратиться за кредитными каникулами?

Обращаться нужно к своему кредитору (в свой банк, микрофинансовую организацию или ломбард).

К обращению нужно приложить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. Если у вас нет на руках таких документов, банк должен сам запросить эту информацию в Минобороны России.

Если заявление подают члены семьи военнослужащего, они должны предоставить документ, подтверждающий родство. Это может быть, например, свидетельство о браке.

Как понять, что кредитные каникулы предоставлены?

Кредитор рассмотрит обращение в течение 10 дней. Если заемщик не получил одобрение в течение 15 дней, кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.

Можно ли выйти из кредитных каникул досрочно?

Прервать кредитные каникулы можно в любой момент. Достаточно уведомить об этом кредитора. А можно не прерывать кредитные каникулы и при этом вносить посильные платежи — они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул будет начислено меньше процентов.

Если есть просрочка по кредиту, что будет с ней после получения кредитных каникул?

Если у заемщика уже была просрочка по кредиту и ему начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они не будут. После окончания каникул их нужно будет заплатить.

Может ли банк продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге?

Нет, в период кредитных каникул банк не имеет права это сделать. Пока каникулы продолжаются, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато.



Как отразятся каникулы на кредитной истории заемщика?

Каникулы не испортят кредитную историю.

Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет?

Долги по кредитам спишут в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность первой группы. Кредиты членов его семьи тоже аннулируют в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.

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