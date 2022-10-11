Колледж в Челябинске сшил первую партию спальников для солдат по заказу мэрии

Студенты и преподаватели уже изготовили 14 мешков, на очереди еще 36

Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» получил срочный заказ от администрации города — студенты и педагоги начали отшивать спальные мешки для мобилизованных южноуральцев. Об этом ИА «Первое областное» рассказала директор колледжа Елена Серебренникова.

«За один день мы разработали лекала и продумали технологию. Первая партия из 14 спальников уже отшита силами наших преподавателей и мастеров. Завтра утром их заберут, чтобы отправить мобилизованным. А мы начнем шить вторую партию из 36 спальных мешков. К этой работе уже планируем подключать лучших студентов колледжа, которые уже имеют опыт работы на производстве»,

— говорит Елена Серебренникова.

Материал для спальников подобран заказчиком. Задача колледжа — изготовить качественный продукт. В спальниках три слоя теплого синтепона и прочный непромокаемый верхний слой — мешки можно использовать даже при минусовой температуре. В колледже замечают: они не туристические.

Работу нужно закончить в сжатые сроки, поэтому швеи сидят за машинками до десяти часов вечера.

«И у нас есть семьи, где кто-то из родственников мобилизован. Поэтому каждый из нас понимает, зачем это делает»,

— говорит Елена Серебренникова.