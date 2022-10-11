«За один день мы разработали лекала и продумали технологию. Первая партия из 14 спальников уже отшита силами наших преподавателей и мастеров. Завтра утром их заберут, чтобы отправить мобилизованным. А мы начнем шить вторую партию из 36 спальных мешков. К этой работе уже планируем подключать лучших студентов колледжа, которые уже имеют опыт работы на производстве», — говорит Елена Серебренникова.
Материал для спальников подобран заказчиком. Задача колледжа — изготовить качественный продукт. В спальниках три слоя теплого синтепона и прочный непромокаемый верхний слой — мешки можно использовать даже при минусовой температуре. В колледже замечают: они не туристические.
Работу нужно закончить в сжатые сроки, поэтому швеи сидят за машинками до десяти часов вечера.
«И у нас есть семьи, где кто-то из родственников мобилизован. Поэтому каждый из нас понимает, зачем это делает», — говорит Елена Серебренникова.
Когда колледж закончит отшивать второй заказ, швеи готовы взять в работу новую партию.
Между тем челябинские единороссы собрали для мобилизованных 430 спальных мешков. Грузовик со снаряжением уже отправился в чебаркульский гарнизон.
Швеи-волонтеры из Челябинской области помогают экипировать резервистов. Мастерицы уверяют, что даже на обычной бытовой машинке можно сшить много полезных вещей.
В Магнитогорске Ольга Демьяненко объединила 40 женщин: совместными усилиями они шьют термобелье и другие важные вещи, необходимые мобилизованным.