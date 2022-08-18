Как полумарафон стал для уральского Парижа вторым дыханием

20 августа село готовится встретить 2 тысячи спортсменов

20 августа в селе Париж Челябинской области пройдет шестой легкоатлетический полумарафон. В этом году он обещает быть самым масштабным за всю историю его проведения, а ожидаемое число гостей превысит численность населения села. Корреспондент ИА «Первое областное» отправилась в уральский Париж за несколько дней до старта, чтобы узнать, как село готовится к соревнованиям.

О том, что полумарафон-2022 стал особенным для Парижа, можно судить уже на подъезде к селу — здесь заканчивают новое асфальтовое покрытие на трассе Париж — Джабык и на въезде в село.





Обычно гостей Парижа встречали пучины и выбоины в дороге



Отремонтировали даже старый мост над разливающейся по весне рекой Кызыл-Чилик. На ней плавают стаи домашних гусей. Эта птица стала символом забега.

Мягкие игрушки в виде пушистых гусей в кроссовках достанутся самым маленьким участникам 150-метрового забега. Вообще, организаторы обещают много новинок и изюминок полумарафона. Но полюбившийся многим спортсменам сельский колорит забега, несомненно, сохраняется. Время соскучиться по дистанции вдоль деревенских улиц и по лесу было: в 2020 году полумарафон прошел онлайн из-за ковидных ограничений, в прошлом году его отменили из-за природных пожаров в Карталинском районе, когда выгорела трасса на 21,1 км.

Поэтому слоган нынешнего полумарафона — «Второе дыхание» подходит как нельзя кстати. Вторым дыханием полумарафон стал и для самого села.





Легкоатлеты побегут по улицам села, стартовав от «Эйфелевой башни»



Уральский Париж всегда был на слуху благодаря своему названию. В 2005 году в центре села возвели вышку сотовой связи в виде Эйфелевой башни. Интерес к селу возрос: потянулись туристы в музеи, стали приезжать телевизионщики. Парижане привыкли к потоку гостей. Полумарафон стал традицией, начавшийся с 2016 года, он буквально «подтянул» статус столицы сельского туризма в районе.

В этом году у местных жителей арендовали все свободное жилье: сначала дорожники и подрядчики, а затем и сами участники забега. В местных магазинах не успевают завозить товар.

«Все разобрали. Мы привозим и готовимся к субботе. Но главное-то даже не прибыль, а то, что село преображается», — говорит предприниматель Ольга, у нее небольшой киоск с продуктами в центре села.

Преображение Парижа — это, прежде всего, новые асфальтовые дороги. Только на благоустройство села регион выделил 42 млн рублей.





Через село пролегает транзитная дорога Карталы — Магнитогорск, большегрузы выбили старый асфальт

«Такого масштабного ремонта дорог мы и не помним. Да, асфальт был, местами его латали, особенно в центре, возле башни, но об асфальтировании переулков люди не могли и мечтать», — говорит председатель местного совета ветеранов Василий Тюкинеев.

В эти дни в селе уже устанавливают палаточный городок для мастеров и обслуживания спортсменов. Посмотреть на центр села приходят и приезжают на велосипедах от мала да велика. Местная жительница Наталья приехала на своем двухколесном друге под башню пообщаться с подругой.

«Мы же все на велосипедах передвигаемся. Теперь дороги просто прелесть, очень приятно! Я работаю в Джабыке на мраморном предприятии и каждый раз на работу езжу по новой дороге. А теперь еще и в селе асфальт обновили. Ну как тут не быть благодарной губернатору! Газ у нас есть, дороги почти везде новые. Мы о таком и не мечтали», — с восторгом говорит Наталья.



Для парижан велосипед — главный вид транспорта. В этом году впервые пустили велозаезд в рамках полумарафона



Юрий Кадыкеев, депутат районного собрания и начальник местного ЖКХ, практически круглосуточно работает над подготовкой к мероприятию.

«Кроме дорог в селе отремонтировали системы электроснабжения и связи, заменили аварийные элементы, электроопоры, полностью закрыли проблему с уличным освещением. Местные тоже не отстают: люди выправляют заборы, красят свои палисадники и ворота. Никто не хочет ударять в грязь лицом», — говорит он.

Инициатора и идейного вдохновителя полумарафона Светлану Мамедалину в селе Париж уже считают местной жительницей. Парижане с благодарностью встречают ее, понимая, кто дал толчок такому обновлению.

«С каждым новым полумарафоном растет его масштаб, прибавляются организаторские задачи. Благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера в этот раз наш парижский забег воплотил все наши задумки и мечты, задачи, которые ставились еще в начале, в 2016 году. Мы очень надеемся, что это ежегодное мероприятие даст толчок, второе дыхание, для нового развития не только Парижа, но и всего района, других его сел», — прокомментировала она.



Парижане ждут, что полумарафон поможет им решить все проблемы села



Средства, собранные на стартовых взносах спортсменов, будут направлены на ремонт местного музея сельского быта.