На Южном Урале в селе Париж 20 августа пройдет VI Парижский полумарафон. Участники забега выйдут на старт шести дистанций. Спортсменам предстоит преодолеть 5, 10 или 21 километр по улицам и окраинам села. Сегодня, 28 июня, объявлено о начале регистрации на участие в полумарафоне, сообщают организаторы мероприятия.
До забега на 5 километров допускаются дети старше 12 лет, на 10 километров старше 16 лет. На дистанции в 21 км попробовать свои силы могут мужчины и женщины, достигшие 18-летнего возраста. На регистрацию в забеге необходимо принести оригиналы справки от врача с указанием дистанции.
Также на соревнованиях будет детский забег, скандинавская ходьба и велозаезд по пересеченной местности. Организаторы готовят культурную программу, с экскурсией в местный музей, который знакомит гостей села с колоритом коренных жителей этой территории — нагайбаков.
«Проект легкоатлетического пробега „Парижский полумарафон“ один из лучших социальных сельских забегов России. А для местных жителей проект значим как событийный туризм — новое направление активного развития российских территорий. Ежегодно мы объединяем любителей спорта в Нагайбакском районе, создаем культурные и спортивные мероприятия, пользующиеся популярностью среди сотен тысяч человек в нашей стране», — рассказала основатель и вдохновитель мероприятия Светлана Мамедалина.
Отметим, что Парижский полумарафон, появившийся в Нагайбакском районе в 2016 г., уже вышел за пределы района и области, на него приезжают участники со всей России. Более 1000 участников в 2019 году стартовали от Эйфелевой башни села Париж. Приняли участие более 22-х областей и 6 республик. В 2020 году забег был проведен в формате онлайн, и в нем приняли участие более 1400 участников из 26 областей, 8 республик и более 7 стран.
Напомним, что в прошлом году организаторы Парижского полумарафона объявили об отмене мероприятия. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе, а также лесными пожарами, которые прошли на территории Карталинского и Нагайбакского районов, организаторы приняли решение перенести мероприятие на этот год.
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