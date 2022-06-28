Открылась регистрация на VI Парижский полумарафон в Челябинской области

Легкоатлетические забеги пройдут 20 августа

«Проект легкоатлетического пробега „Парижский полумарафон“ один из лучших социальных сельских забегов России. А для местных жителей проект значим как событийный туризм — новое направление активного развития российских территорий. Ежегодно мы объединяем любителей спорта в Нагайбакском районе, создаем культурные и спортивные мероприятия, пользующиеся популярностью среди сотен тысяч человек в нашей стране»,

— рассказала основатель и вдохновитель мероприятия Светлана Мамедалина.