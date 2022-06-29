Гуси в кроссовках выйдут на старт Парижского полумарафона в Челябинской области

Они наравне с людьми станут участниками легкоатлетических соревнований

Вчера, 28 июня, была открыта регистрация на участие в Парижском полумарафоне, который пройдет в Челябинской области 20 августа. Планируется, что в нем выступят около 2100 любителей бега из разных уголков страны. Какие дистанции и по какому маршруту они побегут, каким образом к легкоатлетическому марафону подключатся велосипедисты — ИА «Первое областное» узнало у организаторов, а также — какие новшества ждут участников и гостей мероприятия в этом году и для чего местным гусям шьют специальные кроссовки.

В этом году Парижский полумарафон пройдет в шестой раз. Он уже давно перерос уровень старта регионального масштаба. Пробежать по специально оборудованной трассе в лесном массиве и восхититься южноуральскими красотами природы приезжали любители бега из разных уголков страны. И даже стран. Например, в 2019 году ради участия в полумарафоне в Челябинскую область прилетел спортсмен из Австралии.

В прошлом году Парижский полумарафон должен был превратиться в грандиозный спортивный праздник. На организацию мероприятия правительством региона были выделены дополнительные финансовые средства, создан оргкомитет, разработана большая культурная и развлекательная программа. Однако страшный природный пожар в начале июля 2021 года, огонь которого распространился и на участок трассы марафона, вынудил организаторов отказаться от проведения мероприятия, запланированного на 14 августа. К слову, в 2020 году полумарафон постигла та же участь, но уже по другой причине — пандемии коронавируса.

Организаторы надеются, что в этот раз никакие природные катаклизмы не смогут помешать проведению мероприятия. И готовят для участников марафона в селе Париж множество сюрпризов. Так, корреспонденту ИА «Первое областное» стало известно, что в программу включены семь дистанций — от 1 до 21 км, в том числе символический забег протяженностью 150 метров для самых юных спортсменов. Кроме того, впервые состоится велозаезд на 10 км. Однако он пройдет по другой трассе — новой асфальтированной дороге в сторону поселка Джабык.

«Жители села Париж назвали ее „путинской“ дорогой. Именно по распоряжению президента и инициативе нашего губернатора ее отремонтировали, сделали асфальтированной. Вы не представляете, какое большое значение она имеет для жителей села. Раньше этой дороги, по сути, и не было — она была грунтовой, проехать было невозможно», — рассказывает главный идейный вдохновитель и организатор Парижского полумарафона Светлана Мамедалина.

Трасса, пострадавшая от прошлогодних пожаров, осталась практически без изменений. Стартует она, как и ранее, у главной достопримечательности села Париж — уменьшенной копии Эйфелевой башни во Франции. И все-таки «косметические» правки маршрута трассы были внесены: организаторы увели ее немного в сторону. Тем не менее частично участники полумарафона будут пробегать по пострадавшим от пожара участкам трассы.

В этом году мероприятие пройдет под новым девизом с двойным смыслом: «Твое второе дыхание». Именно оно помогает найти в себе силы марафонцам, чтобы преодолеть себя и завершить дистанцию. И именно так, после печальных событий, обретает вторую жизнь Парижский полумарафон.

Всего в мероприятии примут участие не более 2100 участников. Но всем желающим нужно поторопиться: вчера, 28 июня, была открыта регистрация, а так называемые слоты по 500 рублей быстро раскупают. К слову, все вырученные от продажи слотов средства организаторы планируют потратить на ремонт музея в селе Париж.

«Накануне Алексей Текслер выделил дополнительно 42 млн рублей на благоустройство села Париж. Это суперновость для всех местных жителей. Здорово, что во многом благодаря социально значимым спортивным проектам значительно улучшаются условия жизни в сельской местности», — добавляет Светлана Мамедалина.

Ждет участников VI Парижского полумарафона большая культурная и развлекательная программа. Разработан фирменный стиль мероприятия, в котором главным действующим лицом стал… гусь. А все потому, что эти домашние птицы являются своего рода «фишкой» села Париж. Они (как и велосипеды) есть практически в каждом доме.

В свое время на одном из марафонов гуси примкнули к участникам состязаний и «прошлепали» пару десятков метров. Организаторы решили не обижать пернатых: наиболее активным и физически крепким птицам шьют специальные кроссовки. Но сколько метров дистанции они осилят, не знает никто.

«Главное, чтоб ни один наш питомец не пострадал. Они хоть и смелые, но в людском потоке могут растеряться. Не хотим раскрывать всех секретов, как мы задействуем символ нашего марафона. Но могу сказать, что все участники детского забега получат плюшевого и симпатичного гусенка», — заверила Светлана Мамедалина.

Зарегистрироваться на участие в VI Парижском полумарафоне в Челябинской области можно уже сейчас на сайте. Количество слотов ограничено.

Фото: Анна Оводова.

Коллаж: ИА «Первое областное».