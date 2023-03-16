В Челябинской области открыли регистрацию на участие в Парижском полумарафоне — 2023

Легкоатлетические забеги пройдут 28 мая в Нагайбакском районе

Организаторы Парижского полумарафона в Челябинской области открыли регистрацию на соревнования, которые пройдут 28 мая в Нагайбакском районе. В этом году на старт смогут выйти около 2 тысяч любителей бега, которым на выбор будут представлены пять дистанций — от 1 до 21,1 км, сообщают организаторы мероприятия.

Парижский полумарафон в Челябинской области по традиции собирает спортсменов и любителей бега из разных уголков страны. В этом году он пройдет в селе Париж Нагайбакского района в седьмой раз.

Существенных отличий от мероприятия, прошедшего в прошлом году, нет. Как и ранее, организаторы приготовили участникам на выбор несколько дистанций. Кроме того, все желающие могут заявиться на 5-километровую дистанцию скандинавской ходьбы, состоится и 10-километровый велозаезд.

Парижский полумарафон — 2023. Село Париж, Нагайбакский район, 28 мая:

Основной забег 21,1 км

Дистанция-спутник 10 км

Легкая дистанция 5 км

Детский забег на 150 м

Скандинавская ходьба 5 км

Велозаезд 10 км

Забег «Мой первый километр»

Забег «Парижская миля» 1,6 км

«Соревнования проводятся в формате спортивного фестиваля, однодневного пробега по естественному ландшафту. Трассы всех дистанций промаркированы и проложены по тропам и дорогам различной проходимости», — сообщается на официальном сайте Парижского полумарафона — 2023.

Специально для гостей полумарафона организаторы готовят большую культурную программу, проводят экскурсии в местный музей, который знакомит гостей села с колоритом коренных жителей этой территории — нагайбаков. Центральным местом и точкой притяжения для зрителей, участников и гостей полумарафона является башня связи «Ростелекома» — уменьшенная копия Эйфелевой башни во французском Париже.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии, а также оплатить вступительный взнос можно на сайте. В зависимости от дистанции цена на слоты варьируется — от 500 до 800 рублей. Организаторами соревнований выступят региональное министерство по физической культуре и спорту и Фонд поддержки спорта Челябинской области.

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