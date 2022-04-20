Дороги в Челябинской области строят только из отечественных материалов

Санкции не повлияют на темпы дорожных работ в регионе

Ремонт дорог в Челябинской области производится только с применением отечественных строительных материалов, поэтому санкции не скажутся на темпах выполнения работ, сообщили сегодня, 20 апреля, в правительстве Челябинской области.

По словам занятых на дорожных работах подрядчиков, все необходимые материалы они закупили заранее и сейчас полностью готовы к началу сезона.

«Мы материалы закупаем в Челябинске, Уфе, Екатеринбурге. Минеральные добавки производятся в Магнитогорске и Атляне. Щебень закупаем на наших карьерах. В России на самом деле рынок большой и очень развитый и необходимости в импортных материалах нет», — прокомментировал, в частности, руководитель карталинского подразделения компании «Урал-Сервис-Групп» Джони Гогиберидзе.

Вместе с тем подрядчики опасаются роста цен на сырье из-за того, что при его производстве используется импортная техника. По словам заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, этот вопрос правительство региона держит на контроле и в настоящее время поводов для беспокойства нет.

«Все подрядные организации нас заверили, что у них есть в наличии запас комплектующих для техники. Техника немецкого и японского производства в исправном состоянии, и мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи», — пояснил вице-губернатор.

В правительстве отмечают, что в этом году на строительство и ремонт дорог в Челябинской области потратят почти 19,5 млрд рублей. В регионе отремонтируют не меньше 700 километров дорог, порядка 10 километров будет построено или реконструировано. В числе наиболее важных проектов — строительство новой дороги от села Париж к Джабыку и от поселка Татищева до Парижа, а также завершение реконструкции Ленинградского моста в Челябинске.

При строительстве домов в Челябинской области также пока обходятся отечественными материалами. Об этом читайте в нашем материале.