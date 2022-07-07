Как живет деревня Джабык спустя год после пожара

Восстановить душевное равновесие жителям оказалось сложнее, чем дома и имущество

Год назад природные пожары в Челябинской области уничтожили 72 жилых дома в поселках Запасное и Джабык Карталинского района. Сотни южноуральцев объединились, чтобы поддержать селян гуманитарной помощью и деньгами, власти приняли решение отстроить погорельцам новые дома. Их возвели в максимально короткие сроки, и уже осенью пострадавшие приняли ключи от жилья. Спустя год журналист ИА «Первое областное» посетила Джабык, чтобы узнать, как селяне пережили эту зиму и какие планы они строят на будущее. Подробности — в материале.

До железнодорожной станции Джабык из села Париж можно доехать уже по асфальтовой дороге. Ее еще не сдали, но первый слой покрытия уложен, асфальтоукладчик работает на подъезде к Джабыку. Дальше начинается пыльная песчаная дорога. Ту часть поселка, которая пострадала от пожара, видно по новым крышам коричневого цвета и по обгоревшему лесу, что подходит к домам.







На строительство дороги выделили средства из федерального бюджета. Об инфраструктурных проблемах территории губернатор Алексей Текслер рассказал президенту Владимиру Путину после пожара. До асфальта щебеночная насыпь на дороге была в ямах и ухабах



В будний день селяне работают на своих участках. На практически градообразующем предприятии РИФ «Микромрамор» сменный график, поэтому местные в выходные обустраивают свои подворья, чтобы успеть за короткое уральское лето подготовиться к следующей зиме.

Глава семьи Козейкиных Алексей возводит баню. Дом для них построили на новом участке, так как сгоревший десятки лет стоял в охранной зоне железной дороги. Семья с двумя детьми привыкает к новому жилью и обустраивается.

«Пока нет ощущения, что это наш дом. Честно. Все воспоминания, все мысли еще там. Здесь строим баню, забор, огород обустроили... Этот год был очень тяжелым для нас. После пожара разбилась в автокатастрофе наша 18-летняя дочь. Нам ключи от этого дома вручили, а ее тело еще в морге было. Полгода назад скончалась бабушка. Столько всего свалилось на нас, что не было времени смириться с потерями и привыкнуть», — признается его супруга Полина.



Пострадавшим в самые первые дни выплатили денежные компенсации по 10 тысяч рублей, затем по 50 и 100 тысяч на каждого члена семьи. Эти средства многие селяне направили на покупку мебели в новые дома



В новом доме Козейкины столкнулись с бытовыми трудностями: зимой подуло из окон, «заиграл» ламинат на полу, а весной в коридоре протекла кровля, натянув в потолке водный пузырь.

«Ламинат нам поправили. Вентиляцию я сам сделал, с окнами будем что-то решать. Уже поздней осенью запенил их снаружи. Но эти строительные моменты можно самим исправить, а вот с водой у нас проблемы: течет желтого цвета и с неприятным запахом. Питьевую воду мы покупаем», — сетует Алексей.

В пострадавшей части Джабыка на каждом участке были свои скважины. Во время строительства домов пробурили новые, но качество воды не устраивает местных.

«Я фильтр для питьевой воды меняю один раз в неделю. Иногда вода прямо с песком идет. Но все равно и запах есть, и мутная она. С горячей водой тоже проблемы: напор очень слабый, видимо, из-за налета и осадка все забилось», — говорит соседка Козейкиных Любовь Соболева.



В этой части поселка у жителей не было центрального водоснабжения и водоотведения, газа. Вместе с удобствами появились и проблемы обслуживания систем. Местные власти обещали помочь.



Женщина, воспитавшая десять (!) детей, двое их которых приемные, живет с ними без мужа. Хозяйка часто сталкивается с бытовыми проблемами, которые женщине в собственном доме решить непросто.

«Новая канализационная яма наполняется постоянно. Я ее практически каждый день откачиваю, это ненормально. Это расходы вообще неподъемные, но не пустить же стоки по двору», — говорит Любовь.

По соседству в новом доме живет ее старшая дочь со своей семьей. Здесь подобных проблем нет вообще.

«Может, там насос надо менять, может, это как-то связано с пожаром и потом вода пойдет лучше. Мы не знаем. Как и не понимаем, у кого это спросить. Дожди пошли — вода потемнела. Может, не учитывались особенности грунта. Но со старой скважиной таких проблем не было», — говорит Александр Кузнецов, глава многодетной семьи, который также столкнулся с проблемой водоснабжения.

Дом семьи Кузнецовых стоял на окраине, за несколько часов они потеряли все имущество и сельскохозяйственную технику. Год назад на этом участке были только руины дома, фундамент от бани и гараж. Уцелевшие цветные игрушки и куклы среди почерневших от копоти кирпичей и пепла напоминали кадры из фильмов в жанре хоррор.





Всего построено 25 жилых домов, часть пострадавших выбрали денежные компенсации и приобрели жилье в Магнитогорске. Два хозяина решили возводить свои дома самостоятельно, на их счета поступили деньги



Сейчас у Кузнецовых новый дом, он оказался по площади меньше старого, потому что хозяева не зарегистрировали пристрои к нему. На участке они уже поставили забор, высадили овощи в огороде, хозяйка Людмила украсила двор цветами в горшках.

«Строительство муж сам контролировал. Нормально перезимовали, сейчас думаем, что надо нам погреб для хранения овощей построить, какую-то веранду. Пока думаем, с какой стороны подступиться к этому», — говорит Людмила.



И она признается, что никак не может привыкнуть к новому дому и почувствовать себя полноценной хозяйкой выданного им десять месяцев назад жилья.

«Это же мы все годами наживали, сами свой первый дом строили, все вместе, сообща. А здесь вроде бы все новое, но еще не мое как будто», — пытается выразить свои чувства Людмила.

Зато Кузнецовы построили дом для своей соседки. 73-летняя Валентина Мокрякова жила в домике своей одноклассницы. Двадцать лет назад она приехала из Латвии к родителям, да так и осталась в Джабыке. После смерти родителей дом по наследству перешел к брату, а Валентина оказалась без жилья. Претендовать она не могла ни на компенсацию, ни на новое жилье.

«Мы сразу решили, что не оставим ее, построим ей дом сами. Весной она сюда въехала», — говорит Людмила и проводит на другую сторону участка к небольшому срубу из шпал.

У Валентины Михайловны просторная комната: кровать, телевизор, кухонная зона, два окна. Печь из красного кирпича Александр собрал сам, Людмила наклеила обои и потолочную плитку.

«Если б не Люда с Сашей, я не знаю, что бы было сейчас со мной, где бы я жила», — вздыхает Валентина Михайловна.



Валентина Мокрякова вспоминает, как спасалась от огня. Ее и десятки других жителей эвакуировали в Еленинку в день пожара



Здесь все еще пахнет гарью, часть техники, превратившейся в металлолом, стоит на участке. Двухлетняя дочь Кузнецовых играла во дворе, обувь ребенка быстро испачкалась в пыли и пепле. Наверное, пройдет еще не один год, пока во дворе появится многолетняя трава, плодовые деревья и кустарники. Так и селянам потребуется еще время привыкнуть к этим коренным изменениям.

Следы от пожара еще проглядывают в сельском пейзаже: там, где дачники выбрали компенсацию, на месте бывших садовых домиков стоят пустыри, кое-где видно, как огонь покорежил заборы и «слизал» краску с цветного металлосайдинга. Того пепелища и строительного мусора уже нет, но ветер все еще поднимает пепельную пыль.

«Настроение у людей стало другое. Мы до пожара все дружнее были, что ли... А сейчас у всех свои проблемы, дела. Каждый копошится на своем участке как может», — признается Алексей Козейкин.



В окрестностях поселка бродит живность, испачканная в лесной саже. Зато в этом году местные жители собрали в горельниках сморчки и хвастались рекордным урожаем: 15 ведер (!) за 2 часа.



Все собеседники с благодарностью говорят об оказанной им помощи.



«Нам все привезли: постельное белье, шторы, вплоть до зеркальца и косметики. Люди деньги переводили. Девочки из социальной помощи (социальная защита населения. — Прим. ред.) сделали все быстро, четко, нам и ездить не надо было за оформлением компенсаций. И дома нам построили быстро, даже не могу представить, как бы мы сейчас жили... За это всем большое спасибо!»— передала Полина Козейкина.

О проблемах сельчан знают в местной администрации. Жителей заверили — каждый случай не останется без внимания. Глава Карталинского района Анатолий Вдовин признается, что в Еленинском поселении, куда относятся Джабык и Запасное, нет действующего главы и это серьезно отражается на адресной помощи и вообще обратной связи с властью.

«По каждому дому мы собрали реестр всех претензий жильцов. Будем их систематизировать по степени конструктивности: где-то нужно просто поправить и прикрутить, а где-то решать комиссионно выход из проблемы. Как, например, с водой», — пояснил Анатолий Вдовин.

Он признался, что дома, которые возвели в рекордно короткие сроки, могут вызывать вопросы хотя бы потому, что любое строение ждет усадка, перепад температур.

«При этом я понимаю, что многие новоселы еще не чувствуют себя хозяевами этих домов. Им вручили ключи, но они еще не привыкли к тому, что это готовое жилье уже их и они должны его содержать», — комментирует он.



Собственники 42 домов, пожелавшие купить готовое жилье, уехали. Вместо благоустроенных улиц теперь — вот такие «проплешины»

Анатолий Вдовин и министр строительства Челябинской области Юлий Элбакидзе решили собрать выездное совещание с представителями застройщиков и пройтись по каждому дому и поговорить с жильцами об их претензиях.

Навестить селян планирует и вице-губернатор Алексей Фартыгин.

«Пострадавшие проявили стойкость и терпение. Понятно, что у жильцов есть запросы, которые мы по закону не можем компенсировать в том потерянном объеме, как не сможем вернуть ту родную атмосферу, в которой они жили долгие годы и к которой привыкли. Все их претензии будем решать в связке с местной властью. Нам также важно минимизировать оставшиеся последствия пожара. Сейчас продолжается строительство дороги, буквально на днях определится результат аукциона по строительству универсального спортивного зала», — пояснил Алексей Фартыгин.

Выводы после пожара сделали все. Селяне задумались о страховании своего жилья. В Еленинке открыли новое пожарное депо, над лесным массивом усилили видеонаблюдение, которое поможет оперативно реагировать на вспышки пожара. На законодательном уровне полномочия по тушению природных пожаров передали органам местного самоуправления.

Дополнительно противопожарная служба области усилена новыми пожарными автоцистернами на сумму порядка 100 млн рублей за счет средств областного бюджета

Новые саженцы сосен, которые высадили еще осенью, прижились все до одного. Для полного восстановления леса потребуются годы. Так и оказалось для пострадавших селян: год — это еще очень мало, чтобы принять, привыкнуть и обустроиться.



И, несмотря на все пережитые невзгоды, Джабык продолжает жить: в поселок с началом летнего сезона вернулись дачники, всколыхнув деревенский бизнес на экопродуктах, здесь построят ФОК — небывалый для подобной сельской местности социальный объект, достраивают дорогу, где до ближайшего асфальта были десятки километров, а районные власти планируют, как обустроить внутрипоселковые дороги и благоустроить опустевшие участки.