Как изменится жизнь южноуральцев с января-2025

Рассказываем об основных изменениях в законах

В январе 2025 года в России произойдет множество изменений. Часть из них связана с повышением пенсий, пособий и пошлин. Нововведения ожидают и автомобилистов. Коротко о самых важных изменениях — в материале ИА «Первое областное».

ДЕНЬГИ

Минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 16,5% — до 22 440 рублей. В Челябинской области с учетом уральского коэффициента, который составляет 1,15, МРОТ возрастет до 25 806 рублей.

Страховые пенсии увеличат на 7,3%. Возобновляется индексация пенсий работающих пенсионеров. При этом индексацию будут применять не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности.

Увеличится размер прожиточного минимума. В Челябинской области для трудоспособного населения он составит 17 782 рубля, для пенсионеров — 14 030 рублей, для детей — 15 825 рублей. На душу населения прожиточный минимум составит 16 314 рублей.

С повышением прожиточного минимума увеличивается и размер многих пособий, в том числе детских. Социальный фонд автоматически пересчитает их, исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе. В Челябинской области региональные меры социальной поддержки с 1 января дополнительно проиндексируют на 4%.



В Челябинской области дополнены и продлены меры соцподдержки для участников спецоперации. Например, единовременные выплаты от региона будут получать южноуральцы, заключившие контракт с Минобороны РФ и поступившие в добровольческие формирования до 31 декабря 2025 года.



С 1 января в России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Чем выше доход, тем выше будет налог. Ставка 13% сохранена для доходов до 2,4 миллиона в год, то есть до 200 тысяч рублей в месяц. Налог в размере 15% будут платить те, кто в год получает от 2,4 до 5 миллионов рублей, то есть от 200 до 416,7 тысячи в месяц. Ставка 18% устанавливается для годового дохода в размере от 5 до 20 миллионов рублей, то есть от 416,7 тысячи до 1,67 миллиона в месяц. Налог в размере 20% будут платить те, кто в год зарабатывает от 20 до 50 миллионов рублей, а в размере 22% — граждане с годовым доходом свыше 50 миллионов рублей.

Ставку налога на прибыль для бизнеса повышают с 20% до 25%.

Здесь мы рассказывали, как вообще в Челябинской области будут распределены средства регионального бюджета в 2025 году. А тут более сжатый итоговый вариант.



ВЫПИСКИ И ПОШЛИНЫ

Развод и перемена имени теперь обойдутся дороже. За расторжение брака как по взаимному согласию, так и по решению суда с каждого из супругов возьмут по 5 тысяч рублей вместо 650-ти. Если же брак расторгается в случае, когда один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на срок более трех лет, то размер пошлины сохранится прежним — 350 рублей.

За перемену фамилии, имени или отчества придется заплатить 5 тысяч рублей вместо 1600.

За регистрацию сделок с недвижимостью размер пошлины также вырастет и будет зависеть от кадастровой стоимости объекта. Если такая стоимость не превышает 20 миллионов рублей или не определена, то платить придется 4 тысячи рублей. Если кадастровая стоимость более 20 миллионов — то размер пошлины составит 0,02% от кадастровой стоимости.

Подорожают и выписки из ЕГРН. Бумажная выписка обойдется в 1740 рублей вместо 870, электронная — в 700 рублей вместо 350-ти.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Водительские права, срок действия которых заканчивается в 2025 году, автоматически продлят на три года. Обращаться никуда не нужно.

С 1 января штрафы за нарушения ПДД увеличатся. Например, за превышение скорости до 40 км/ч придется заплатить 750 рублей, за превышение до 60 км/ч — от 1500 до 2250 рублей. Штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения возрастет до 45 тысяч рублей, за не пристегнутый ремень безопасности — до 1500 рублей. Кроме того, размер скидки за уплату штрафа в первые 20 дней сокращается с 50% до 25%. При этом «льготный период» увеличивается до 30 дней.

На 10 — 20% увеличиваются коэффициенты, применяющиеся для расчета суммы утилизационного сбора.

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Срок временного пребывания мигрантов в России сократят. Те, кто прибыл в страну в порядке, не требующем визы, суммарно смогут находиться на территории страны до 90 суток в год. Ранее этот срок составлял 180 суток. В случае нарушения сроков пребывания въезд в Россию запретят на три года.

Также в России начнут активнее бороться с фиктивными браками. Например, получить разрешение на временное проживание в стране вне квоты или вид на жительство можно будет не ранее трех лет со вступления в брак с гражданином РФ. Если брак будет расторгнут или признан судом недействительным, разрешение на проживание или вид на жительство аннулируют.

Что еще изменится: