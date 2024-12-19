Заксобрание Челябинской области утвердило бюджет‑2025 с поправками губернатора

Казна региона пополнилась федеральными средствами

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на 59‑м заседании 19 декабря приняли бюджет региона на 2025 год во втором и третьем чтениях. Проект главного финансового документа изменился после поправок губернатора Алексея Текслера, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Только руководитель территории может делать корректировки.

Ко второму чтению поправками от главы региона изменяются основные характеристики бюджета‑2025. В первую очередь из-за распределения федеральных средств. Их объем вырос на 27,1 миллиарда рублей. Деньги пойдут на различные направления: ремонт дорог, модернизацию больниц, школ и коммунальной инфраструктуры, строительство соцобъектов, выплаты классным руководителям, бесплатное питание в школах, обеспечение лекарствами и медизделиями, учебниками школ, предоставление ЗАТО дотаций, поддержку граждан по соцконтрактам, развитие спорта, благоустройство, социальное обслуживание и поддержку южноуральцев в связи с проведением СВО, предоставление жилья сиротам. Есть пункты по компенсации аграриям затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также организацию инновационной образовательной среды, охрану лесов от пожаров.

С учетом поправок доходы бюджета на будущий год составляют 307,051 миллиарда рублей, а расходы — 343,191 миллиарда. Дефицит в размере 36,140 миллиарда покроют собственные средства (9,3 миллиарда), в том числе остатки, и коммерческие заимствования (26,8 миллиарда), которые запланированы на случай острой необходимости.