Страховые пенсии южноуральцев проиндексируют с 1 января 2025 года

Прибавку к страховой пенсии впервые получат и работающие пенсионеры. В Соцфонде рассказали, как ее рассчитать

С 1 января 2025 года отделение Социального фонда России по Челябинской области проиндексирует на 7,3% страховые пенсии. В фонде рассказали, кто может рассчитывать на прибавку, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Согласно изменениям, принятым в 2024 году, теперь ежегодную прибавку получат как неработающие, так и работающие получатели страховых пенсий — ранее на индексацию пенсионер мог рассчитывать только после увольнения.

«С 1 января 2025 года все виды страховых пенсий, в том числе пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться Отделением СФР независимо от того, работает пенсионер или нет. Перерасчет пенсий с учетом индексации будет произведен автоматически и беззаявительно», — поясняет и. о. управляющего региональным отделением фонда Владимир Шаронов.

Для работающих пенсионеров уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую он получает сейчас, а от той, которую мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером, поясняют в СФР.

Пример. Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 17 110 рублей в месяц, а если бы не работал, получал бы 24 878 рублей — из них и будет рассчитываться размер прибавки (то есть с учетом всех индексаций). Полученная сумма — 7,3% от 24 878 рублей, то есть 1 816 рублей в месяц — будет прибавлена к получаемой пенсии, 17 110 рублям. Таким образом, работающий пенсионер получит на руки 18 926 рублей (17 110 + 1 816). При этом полный размер пенсии с учетом пропущенных индексаций до 2025 года будет выплачиваться только после того, как пенсионер окончательно уволится.

Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году, как и ранее. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров. Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.

Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. Его отделение СФР по Челябинской области проводит ежегодно по итогам поступлений новых страховых взносов работодателей.

Получить информацию о сумме пенсии с начисленной индексацией граждане могут на портале «Госуслуги» (в строке поиска указать «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета»), документ формируется онлайн. В нем указывается размер пенсии, получаемой в настоящее время, а также сумма выплаты после увольнения.

Отметим, что правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше 7,3%.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в ноябре 2024 года в Челябинской области резко ускорилась инфляция.