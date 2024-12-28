В Челябинской области с 1 января увеличат размер региональных социальных выплат

Их проиндексируют на четыре процента

По поручению губернатора Алексея Текслера с 1 января 2025 года региональные меры социальной поддержки проиндексируют на 4%. Об этом сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Выплаты для семей с детьми:

• областной материнский (семейный) капитал — 133 364 руб.

• студенческий (семейный) капитал — 1 040 000 руб.

• базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15 — 381 руб.

• на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, с учетом районного коэффициента 1,15 — 571 руб.

• на детей одиноких матерей и детей-инвалидов с учетом районного коэффициента 1,15 — 761 руб.

• на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем, с учетом районного коэффициента 1,15 — 18 199 руб.

• областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 879 руб.

• дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 2 600 руб.

• ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка-школьника — 10 400 руб.

• ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка-школьника — 643 руб.

• социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка — 312 000 руб.

• ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом, — 5 733 руб.

• дополнительные меры социальной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, (сертификат для оплаты реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, а также компенсация за самостоятельно оплаченные услуги) — 108 160 руб.

Новые размеры выплат на детей, переданных опекунам, приемным родителям:

• денежные средства на реализацию права бесплатного проезда — 643 руб.

• денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы — 5 716 руб.

• единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 1 318 руб.

• денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет — 57 173 руб.

• ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи) — 421 руб.

• единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи) — 39 661 руб.

• вознаграждение за воспитание приемного ребенка — 6 788,60 руб.

• денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и переданных на воспитание в приемные семьи — 15 825 руб.

Новые размеры выплат для отдельных категорий граждан:

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном) — 1 729 руб.

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона) — 1 509 руб.

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном) — 1 509 руб.

• ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона) — 1 289 руб.

• ежемесячная денежная выплата труженикам тыла — 2 045 руб.

• ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, — 2 293 руб.

• ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам — 1 146 руб.

• ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье — 10 560 руб.

• ежемесячная денежная выплата сельским специалистам — 3 609 руб.

• денежная выплата взамен предоставления земельного участка участникам СВО или членам их семей — 343 200 руб.

• ежемесячная денежная выплата Героям РФ и Героям СССР — 31 200 руб.