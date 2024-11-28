Бюджет Челябинской области на 2025 год принят в первом чтении

Главный финансовый документ снова будет социально ориентированным

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на 58-м заседании приняли в первом чтении бюджет региона на 2025 год. Прогнозируемые доходы составляют 279,95 миллиарда рублей, расходы — 307,2 миллиарда рублей. Основные статьи доходов — налог на прибыль (115,7 миллиарда рублей) и НДФЛ (95,2 миллиарда рублей) Ко второму чтению в документ внесут поправки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». На многие направления предусмотрены огромные средства. В целом 80% расходов предполагаются для реализации 35 областных программ во всех ключевых сферах.

«Президентом страны поставлена задача: для последовательного достижения целей национального развития сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность системы государственных финансов. Представленный проект регионального бюджета тщательно проработан всеми органами исполнительной власти и направлен на решение этой задачи в текущих непростых условиях»,— отметил на заседании министр финансов региона Андрей Пшеницын.

По его словам, в бюджете соблюден баланс между обязательными социальными расходами, мерами поддержки экономики и безопасной долговой нагрузкой с учетом стоящих перед Челябинской областью приоритетов развития.

На социальную сферу направят 93,4 миллиарда рублей (речь идет о соцвыплатах, поддержке участников СВО, семей с детьми, пенсионеров), образование — 70,3 миллиарда (в том числе на обеспечение горячим питанием детей участников СВО и из многодетных семей, выплаты молодым педагогам), здравоохранение — 24,8 миллиарда (сохранится поддержка земских докторов и фельдшеров). С учетом федеральной поддержки на развитие медицинской помощи в бюджете заложат 100 миллиардов рублей. От Федерации 7,5 миллиарда рублей направят на строительство кампуса, социальную поддержку, лекарственное обеспечение, помощь аграриям. Ко второму чтению сумма вырастет до 34,6 миллиарда рублей.

7,9 миллиарда рублей планируется направить на установление льготных тарифов для населения на тепловую энергию. На модернизацию транспортной инфраструктуры, в том числе Челябинской агломерации и создание метротрамвая, выделят 10 миллиардов рублей, а на развитие троллейбусной сети Челябинска запланировано 3,8 миллиарда рублей. Еще 4,3 миллиарда рублей предусмотрено на организацию пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. Мероприятия госпрограммы «Охрана окружающей среды Челябинской области» профинансируют на 1,99 миллиарда рублей (продолжится ликвидация незаконных свалок, обустройство контейнерных площадок и озеленение территорий), развитие строительной отрасли — на 56 миллиардов рублей, работы в сфере дорожного хозяйства — на 21,5 миллиарда рублей (половина пойдет в муниципалитеты).

Более 2,8 миллиарда рублей запланированы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, газификацию населенных пунктов, энергосбережение. На переселение граждан из аварийного жилья направят 1,26 миллиарда рублей. Всего на модернизацию ЖКХ предполагается 5,1 миллиард рублей. Инициативные проекты жителей региона поддержат на 2,25 миллиарда рублей.

На поддержку физической культуры и спорта предусмотрено 8,3 миллиарда рублей. Эти средства направят на создание благоприятных условий для занятий физкультурой, в том числе на строительство девяти спортивных объектов. Отдельно профинансируют возведение крытого футбольного манежа на улице Университетской Набережной в Челябинске, содержание женской футбольной команды и двух новых учреждений по баскетболу, выплаты стипендий спортсменам, организацию работы по выполнению норм ГТО.

В сфере культуры и кинематографа запланировано 5,97 миллиарда рублей. Среди статей расходов — охрана объектов культурного наследия, поддержка творческих инициатив, создание школы креативных индустрий, строительство модульных домов культуры, переоборудование библиотек по модельному стандарту, оснащение оборудованием детских школ искусств, мероприятия по укреплению единства наций и поддержке духовно-нравственных основ общества. Новые направления — модернизация театров и поддержка работников культуры при переезде в малые населенные пункты.

На поддержку промышленности Челябинской области заложено 967,9 миллиона рублей, а в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» — 980 миллионов рублей. По региональной программе развития малого и среднего предпринимательства предусмотрено 232 миллиона рублей, туризма — 388 миллионов рублей. Реализацию госпрограмм «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» и «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» профинансируют на 2,9 миллиарда рублей.