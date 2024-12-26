На Южном Урале дополнили меры соцподдержки для участников спецоперации

Продлен срок ряда выплат для бойцов и их семей

В Челябинской области дополнены меры социальной поддержки для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Так, по инициативе губернатора Алексея Текслера единовременные выплаты от региона будут получать южноуральцы, заключившие контракт с Минобороны РФ и поступившие в добровольческие формирования до 31 декабря 2025 года.

До этого же срока продлены единовременные выплаты для детей граждан, поступивших в добровольческие формирования. Продлены также выплаты на установку внутридомового газового оборудования.

Кроме того, согласно внесенным поправкам, на единовременные выплаты могут рассчитывать бойцы, получившие ранение (либо инвалидность) в результате защиты районов, приграничных с зоной проведения СВО, в том числе в Курской и Белгородской областях.