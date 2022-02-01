Индексация выплат и налоги на банковские вклады: как изменится жизнь россиян в феврале‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу с сегодняшнего дня

В феврале 2022 года россиянам проиндексируют пенсии и материнский капитал, увеличат штрафы за немаркированные сигареты и алкоголь, а педофилам-рецидивистам будут давать пожизненные сроки. Какие еще законы вступят в силу с сегодняшнего дня — в материале ИА «Первое областное».

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 8,4%, то есть по фактической инфляции. Размер выплаты на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — 693 тысячи рублей.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 миллиона сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми»,— сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, на 8,4% проиндексируют и другие социальные выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты ветеранам и другие.

С 1 февраля на 8,6% проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров. В феврале им принесут или перечислят повышенную выплату и доплату за январь в виде разницы между 8,6% и 5,9%, на которые пенсия была проиндексирована изначально.

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к федеральному закону «Об исполнительном производстве», согласно которым приставы при списании денег за долги обязаны будут оставлять на счетах должников сумму, равную прожиточному минимуму. Если зарплата или другие доходы не превышают прожиточный минимум, на них не может быть обращено взыскание. Для того, чтобы деньги не списывали, должнику следует обратиться к приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума при взыскании долга. В заявлении нужно указать свои данные, сведения об источнике дохода и реквизиты счета в банке, где необходимо сохранить прожиточный минимум.



С 1 февраля органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным или принадлежащим сносу или реконструкции. Это защитит граждан при покупке квартиры: перед заключением сделки они смогут запросить выписку и принять правильное для себя решение - покупать или не покупать такое жилье.

С сегодняшнего дня вводятся штрафы за отсутствие систем автоматического контроля за источниками выбросов на предприятиях. Для юридических лиц сумма составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных — от 20 до 40 тысяч рублей. При этом штрафовать будут и в том случае, если системы контроля были установлены с нарушением требований или передают данные некорректно.

8 февраля в России вступает в силу закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы для педофилов-рецидивистов и тех, кто совершил сексуальное насилие над несколькими детьми.

С 8 февраля повышается сумма штрафа за производство и продажу немаркированных сигарет и других табачных изделий и алкоголя. Юрлицам придется заплатить до 500 тысяч рублей. В этот же день вводится административная ответственность за перевозку такой продукции.

В феврале владельцам банковских вкладов на общую сумму более одного миллиона рублей впервые насчитают налог в размере 13%. До 1 февраля банки должны предоставить в налоговую информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам, на основании которой и будет начислен налог. Кстати, налогообложению подлежит не весь доход, а лишь та его часть, которая превышает размер необлагаемого процентного дохода.